Oro Rosso Siciliano: Zafferano, Piacentinu e Tradizione Millenaria

## L’Oro Rosso dell’Entroterra Siciliano: Zafferano, Piacentinu e un’Anima MillenariaNascosto tra le dolci colline calcaree dell’entroterra siciliano, un tesoro prezioso emerge come simbolo di tradizione, sapienza contadina e resilienza: lo zafferano di Enna, universalmente riconosciuto come “oro rosso”.

Questa spezia, più che un semplice ingrediente, incarna un patrimonio culturale e gastronomico che affonda le radici in un passato ricco di storia e leggende, esaltato dalla cooperativa “Oro Rosso di Sicilia”.

La sua unicità risiede nell’incontro di fattori ambientali ideali: il microclima mitigato, i terreni argillosi e calcarei, e la posizione geografica che conferiscono allo zafferano ennese un profilo aromatico e gustativo ineguagliabile.

La sua influenza si estende ben oltre la cucina, intrecciandosi con l’identità stessa del territorio e contribuendo alla creazione di prodotti unici come il Piacentinu, il formaggio DOP di Enna.

Quest’ultimo, un formaggio a latte intero di pecora, deve la sua inconfondibile tonalità giallo-arancio e il suo lieve sentore piccante proprio all’aggiunta di zafferano, secondo rigorosa tradizione.

La storia di questa preziosa spezia è avvolta nel mistero.

Si narra che Ruggero il Normanno, mosso dall’amore per la moglie Adelasia, affetta da profonda malinconia e grande amante dei formaggi, ordinò la preparazione di un formaggio arricchito con lo zafferano, noto fin dall’antichità per le sue proprietà rivitalizzanti e stimolanti.

Questa leggenda sottolinea il ruolo dello zafferano come elemento curativo, capace di infondere energia e vitalità.

La produzione, curata da una rete di dieci produttori associati e una quindicina di imprenditori autonomi, è quantitativamente limitata, a testimonianza della complessità e del lavoro artigianale che la caratterizza.

In media, la cooperativa “Oro Rosso di Sicilia” riesce a raccogliere tra i quattro e i cinque chilogrammi di zafferano all’anno.

Un dato che, rapportato alla quantità di lavoro necessaria, evidenzia la sua rarità e il suo valore intrinseco.

La meticolosa raccolta, effettuata manualmente e nelle prime ore del mattino per preservarne l’aroma e le proprietà, è solo la prima fase di un processo lungo e complesso.

Ogni fiore deve essere attentamente esaminato, estraendo i pistilli e gli stigmi – la parte effettiva dello zafferano – con cura e precisione.

Un solo grammo di questa preziosa spezia richiede l’impiego di ben 140 fiori, a testimonianza della sua estrema rarità e del grande sforzo che la produzione richiede.

Il valore economico di questo tesoro si riflette nel suo prezzo: un chilogrammo di zafferano ennese può raggiungere anche i venticinque euro, un costo giustificato dalla qualità superiore e dalla quantità di lavoro necessaria per la sua produzione.

La maggior parte del raccolto è destinata ai caseifici locali, che lo utilizzano per conferire al Piacentinu il suo inconfondibile carattere.

Nonostante la sua importanza, l’agricoltura dello zafferano ha visto anche momenti di difficoltà, come l’esperienza del campo sperimentale allestito all’interno del carcere Luigi Bodenza di Enna.

L’iniziativa, che aveva coinvolto detenuti con competenze agricole, si è purtroppo conclusa a causa della mancanza di personale e risorse.

L’episodio, purtroppo, riflette le sfide che il settore agroalimentare siciliano affronta, tra carenza di manodopera qualificata e difficoltà economiche.

Lo zafferano di Enna, quindi, non è solo una spezia, ma un simbolo di un’eredità culturale e agricola da preservare e valorizzare, un filo sottile che lega passato, presente e futuro dell’entroterra siciliano.

Un’eredità che, attraverso la passione e la dedizione dei suoi coltivatori, continua a brillare come l’oro rosso che è.