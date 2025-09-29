Parma batte Torino: Pellegrino eroe, il Parma risorge!

Il Parma Calcio celebra una vittoria cruciale, superando il Torino per 2-1 in un incontro vibrante valido per la quinta giornata di Serie A.

Un successo che sigla l’affermazione di un progetto in divenire, sotto la guida tecnica di mister Cuenca, e che rappresenta una boccata d’ossigeno per una squadra desiderosa di risalire la classifica.

La partita si è rivelata un confronto tattico serrato, dove l’aggressività parmense e la tenuta difensiva hanno contrastato le iniziative offensive granata.

A sbloccare il risultato, al primo tempo, è stato il giovane attaccante Pellegrino, freddo e preciso dal dischetto, trasformando un calcio di rigore con la sicurezza di un veterano.

Un gol che ha galvanizzato il pubblico di casa e acceso la speranza di una svolta.

Il Torino, tuttavia, non si è lasciato abbattere, reagendo con determinazione e trovando il momentaneo pareggio grazie all’attaccante Ngonge, abile a sfruttare una distrazione difensiva.

Il gol ha riaperto ogni discorso, mantenendo la partita in bilico fino agli ultimi minuti.

La svolta definitiva è arrivata nella ripresa, quando Pellegrino, dimostrando una notevole capacità di adattamento e un istinto del gol innato, ha realizzato il gol vittoria con una splendida deviazione di testa, resa ancora più iconica dall’utilizzo di un innovativo caschetto protettivo, introdotto in precedenza durante l’incontro con lo Spezia.

Un dettaglio tecnico che, al di là della sua funzione di sicurezza, ha generato curiosità e attenzione mediatica, contribuendo a rendere il momento ancora più memorabile.

La vittoria, con tre punti fondamentali, proietta il Parma a quota 5 in classifica, distanziando il Torino, appesantemente segnato da tre sconfitte in cinque giornate.

Un risultato che non solo conferma una crescita di squadra, ma sottolinea anche la necessità per il Torino di rivedere il proprio approccio e di ritrovare la solidità perduta.

La partita, al di là del risultato, ha messo in luce il talento emergente di Pellegrino e la capacità del Parma di lottare e di reagire alle avversità, preludio di un futuro potenzialmente roseo.