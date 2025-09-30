Parma-Torino: Pellegrino show, primi punti e speranza ducale

Il Parma rompe il digiuno di vittorie, superando il Torino con un risultato di 2-1 in un incontro che si è rivelato un crocevia di emozioni e significato per entrambe le squadre, valido per la quinta giornata di Serie A.

La vittoria, la prima in campionato sotto la guida tecnica di Cuenca, è stata siglata da una prestazione solitaria di Emmanuel Rivière, in arte “Pellegrino”, autore di una doppietta che ha saputo scavare un solco profondo nel match.

L’incontro si è acceso con un fallo subito dal Parma, che ha portato al rigore trasformato da Pellegrino, aprendo le danze e infondendo fiducia ai padroni di casa.

Il Torino, tuttavia, non si è lasciato abbattere facilmente, reagendo con orgoglio e trovando il momentaneo pareggio grazie a Ngonge, che ha momentaneamente riaperto la partita.

La ripresa ha visto il Parma protagonista di una dimostrazione di carattere, con Pellegrino che, in una giocata aerea di grande effetto e con l’utilizzo innovativo del casco protettivo, ha regalato il gol del vantaggio definitivo, suggellando un momento di esultanza per i tifosi gialloblù.

L’immagine del gol, con il casco distintivo, ha aggiunto un tocco di originalità e di resilienza alla vittoria del Parma.

Il risultato ha proiettato il Parma a 5 punti in classifica, distanziando il Torino, che affonda nella crisi con la terza sconfitta in campionato.

Questa partita, al di là dell’importanza dei tre punti, sottolinea la fragilità del Toro e l’emergere, seppur timido, di un Parma in cerca di identità e di un proprio percorso.

La vittoria, sebbene non risolutiva, rappresenta un segnale positivo per i ducali, un punto di partenza per costruire un futuro più solido e competitivo nel panorama calcistico italiano.

La resilienza mostrata in campo, unita all’ingegno tattico di Cuenca, lascia intravedere un potenziale ancora inespresso, pronto a esplodere nelle prossime sfide.

Il percorso è ancora lungo, ma questa vittoria ha acceso una scintilla di speranza nel cuore dei tifosi parmigiani.