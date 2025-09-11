Pisa, mina giudiziaria: arrestati per terrorismo e legami anarchici

Nel febbraio 2023, il tribunale di Pisa è stato oggetto di un atto intimidatorio che ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza delle istituzioni giudiziarie.

L’evento, inizialmente percepito come un episodio isolato, ha dato il via a un’indagine complessa e articolata che ha portato all’arresto di due individui, appartenenti a un contesto anarco-insurrezionalista pisano, e alla perquisizione di altre quattro persone dislocate tra La Spezia e Massa Carrara.

L’accusa è di terrorismo, specificamente di aver utilizzato ordigni micidiali o esplosivi, una qualificazione che riflette la gravità del gesto e le sue implicazioni per l’ordine pubblico.

L’ordigno, rinvenuto parzialmente distrutto a seguito dell’esplosione, presentava una struttura elementare ma potenzialmente devastante: una bottiglia di plastica contenente un liquido infiammabile, collegata a una bombola di gas butano proveniente da un’attrezzatura da campeggio e innescata da un petardo improvvisato, il cui filamento fungeva da miccia.

La semplicità dei materiali utilizzati non diminuisce la pericolosità dell’azione, che evidenzia una capacità di improvvisazione e una volontà di colpire obiettivi simbolici.

Immediatamente dopo l’evento, sui canali di comunicazione frequentati da gruppi di ispirazione anarchica, è apparso un comunicato firmato dal “Gruppo di solidarietà rivoluzionaria – Consegne a domicilio FAI/FRI”.

In questo testo, l’azione veniva rivendicata come parte di una più ampia campagna di attacco contro lo Stato e le sue istituzioni, presentata come un gesto di solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito, figura controversa all’interno del movimento anarchico.

La rivendicazione stessa suggerisce un disegno più ampio, un tentativo di legittimare l’atto attraverso l’adesione a una narrazione ideologica specifica.

L’inchiesta, condotta congiuntamente dalle Digos di Pisa e Firenze, sotto la direzione operativa della Direzione centrale della polizia di prevenzione e coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, ha permesso di ricostruire la rete di relazioni che ha portato alla realizzazione dell’attentato.

Il lavoro investigativo si è esteso oltre i confini nazionali, coinvolgendo un’analisi delle comunicazioni online e una cooperazione internazionale attraverso Eurojust e il Dipartimento di Intelligence francese.

Questo aspetto sottolinea la natura transnazionale del fenomeno dell’anarco-insurrezionalismo e la necessità di un approccio coordinato a livello europeo.

La decisione di disporre la custodia cautelare domiciliari per gli arrestati è stata motivata non solo dalla gravità dei fatti contestati, ma anche dalla loro pericolosità sociale, dalla loro propensione a proseguire in attività illegali (“continuare la lotta”) e dalla necessità di isolarli dal contesto sociale e ideologico da cui hanno tratto ispirazione.

L’obiettivo primario è la prevenzione di ulteriori atti di violenza e la tutela della sicurezza pubblica, ponendo fine a un potenziale focolaio di radicalizzazione e violenza all’interno della comunità.