Pisa, ordigno al tribunale: arrestati due anarchici, indagine internazionale

Nel febbraio 2023, una vicenda complessa e inquietante ha scosso la città di Pisa, culminando in un’operazione giudiziaria di notevole portata.

Due individui, associati all’area politica anarchica pisana, sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari, in seguito all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Firenze.

L’accusa che grava sui due è quella di atto di terrorismo, specificamente legato alla fabbricazione e al collocamento di un ordigno esplosivo nei pressi del tribunale.

Il dispositivo, scoperto in uno stato parzialmente compromesso dalle fiamme, presentava una configurazione rudimentale ma potenzialmente devastante: una bottiglia di plastica riempita di un liquido infiammabile, accoppiata a una bombola di gas butano, tipica degli equipaggiamenti da campeggio, e innescata da un petardo improvvisato, collegato tramite un filamento agito da miccia.

L’insieme, lungi dall’essere un semplice atto vandalico, manifestava una premeditazione e una volontà di intimidazione che ne configurano la gravità.

Immediatamente dopo l’evento, una rivendicazione dell’atto è apparsa su piattaforme online frequentate da esponenti dell’area anarchica.

Il comunicato, firmato dal “Gruppo di solidarietà rivoluzionaria – Consegne a domicilio FAI/FRI”, esplicita la volontà di colpire lo Stato e le sue istituzioni, in un contesto di supporto all’anarchico Alfredo Cospito, figura controversa nel panorama politico antagonista.

La rivendicazione, apparentemente un elemento secondario, si rivela cruciale per comprendere le motivazioni e la collocazione ideologica dell’azione.

L’indagine, condotta in sinergia dalle Digos di Pisa e Firenze, con il supporto determinante della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha svelato una rete di relazioni e una struttura organizzativa che ha permesso di identificare i responsabili.

L’operazione si è estesa alle province di La Spezia e Massa Carrara, con perquisizioni che hanno portato all’individuazione di altre quattro persone di interesse.

Un aspetto particolarmente significativo dell’inchiesta è la collaborazione internazionale che si è sviluppata per tracciare le comunicazioni e le dinamiche interne al gruppo.

Attraverso il coordinamento di Eurojust e con la partecipazione del Dipartimento di Intelligence francese, le indagini si sono estese oltre i confini nazionali, dimostrando la natura transnazionale delle dinamiche anarco-insurrezionaliste.

La decisione di disporre la custodia cautelare è stata motivata dalla gravità dei reati commessi, dalla presunta inclinazione degli indagati a perpetrare ulteriori azioni illegali, e dalla necessità di interrompere i legami con gli ambienti anarco-insurrezionalisti di cui fanno parte, al fine di prevenire la reiterazione di comportamenti criminali.

La misura rappresenta un tentativo di isolare i soggetti coinvolti e di tutelare la sicurezza pubblica, in un contesto in cui l’ideologia e la pratica anarco-insurrezionalista si manifestano con modalità sempre più radicali e pericolose.

L’indagine si apre a interrogativi profondi sulla natura della protesta politica, i confini della legalità e i rischi connessi all’uso della violenza per fini ideologici.