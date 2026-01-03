Sampdoria, mercato rinforzato: Esposito e Mitoglou, speranze riposte su Brunori

La Sampdoria ha onorato l’impegno preso con la tifoseria, concretizzando un mercato di rinforzo che già all’inizio del mese di gennaio aveva preannunciato una significativa iniezione di qualità e profondità nel roster.

L’arrivo di Salvatore Esposito, Gerasimos Mitoglou, Tjas Begic e Matteo Brunori sigilla un’operazione complessa, frutto dell’abile direzione tecnica di Fredberg, CEO dell’area tecnica, in sinergia con il direttore sportivo Andrea Mancini.

L’acquisizione di Salvatore Esposito dallo Spezia rappresenta una scommessa strategica, testimoniata dall’investimento di quasi due milioni di euro, comprensivi di bonus legati alla performance.

Il centrocampista, considerato un elemento chiave per dare dinamismo e visione al gioco blucerchiato, si è legato alla società con un contratto quinquennale, estendibile fino al 2031, sottolineando la fiducia riposta nel suo potenziale di crescita e contributo al progetto.

Gerasimos Mitoglou, difensore proveniente dall’Aek Atene, infonde solidità e esperienza alla linea difensiva.

La sua presenza arricchisce il pacchetto difensivo con caratteristiche fisiche e tattiche ricercate, offrendo al tecnico nuove opzioni in termini di impostazione e gestione delle partite.

Il talento dell’esterno offensivo Tjas Begic, arrivato in prestito dal Parma, aggiunge velocità e imprevedibilità nel settore offensivo, offrendo soluzioni diverse per scardinare le difese avversarie.

La formula del prestito, in questo caso, testimonia la volontà di valutare il giocatore nel contesto della Sampdoria, con un’opzione di riscatto per una trattativa futura.

L’attesa per Matteo Brunori è palpabile.

L’attaccante, desideroso di ritrovare il suo ruolo centrale dopo una prima metà di stagione segnata da un numero limitato di apparizioni, si lega alla società fino al termine della stagione in corso.

Brunori incarna la speranza di un ritorno alla prolificità e rappresenta, insieme a Massimo Coda, l’anello di congiunzione tra la necessità di segnare e la capacità di creare occasioni da gol.

La potenziale sinergia tra i due attaccanti promette di riaccendere l’entusiasmo dei tifosi e di offrire al campionato uno spettacolo offensivo di alto livello.

Questa operazione di mercato non si limita a rafforzare la rosa, ma proietta la Sampdoria verso un futuro più solido e competitivo, alimentando la speranza di un campionato più stimolante e ricco di soddisfazioni.