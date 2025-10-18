Soccorso in quota: Vigili del Fuoco e elicottero salvano turista a Monterosso

Nel cuore del pomeriggio, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di La Spezia hanno risposto a una richiesta di soccorso in un contesto geografico particolarmente impegnativo: il sentiero 591, situato in località Punta Mesco, nel territorio del Comune di Monterosso al Mare.

L’intervento, di natura complessa, ha richiesto l’impiego di risorse specializzate e l’utilizzo di tecnologie avanzate per garantire la sicurezza e l’evacuazione di una persona in difficoltà.

A rispondere alla chiamata sono state prontamente mobilitate le squadre di soccorso del distaccamento di Brugnato, rinomato per la sua competenza in interventi in ambiente montano, e il distaccamento volontario di Levanto, composto da professionisti del territorio che conoscono a fondo le peculiarità del territorio.

Un team di dieci unità, supportato dal personale altamente qualificato del Soccorso Alpino di La Spezia, si è diretto verso la zona impervia.

La situazione si è rivelata particolarmente delicata: una turista milanese, di età avanzata, settant’anni, originaria di Milano, ha subito un infortunio in un punto di difficile accesso.

Le caratteristiche del terreno, con pendenze accentuate e una scarsa accessibilità via terra, hanno reso l’intervento di soccorso terrestre impraticabile.

Per questo, è stata immediatamente richiesta l’intervento aereo.

Un elicottero ha raggiunto la zona, localizzando con precisione la persona infortunata.

Operando con estrema cautela e perizia, il personale di bordo ha effettuato un’operazione di verricellamento, calando un tecnico specializzato per stabilizzare la ferita e prepararla al trasporto.

La turista è stata quindi sollevata e trasportata in sicurezza all’elisuperficie di Monterosso al Mare, un punto strategico per l’atterraggio e il trasbordo di mezzi di soccorso.

All’arrivo, la turista è stata affidata alle cure del personale del 118, che ha provveduto a una valutazione medica approfondita e all’attivazione delle procedure sanitarie necessarie.

L’intervento, coordinato con efficienza e professionalità, testimonia l’importanza di un sistema di soccorso alpino ben organizzato e dotato di risorse adeguate per far fronte alle sfide poste da un territorio montuoso e impervio come quello della Liguria.

La rapidità di risposta e la competenza degli operatori hanno contribuito a garantire un esito positivo, limitando i rischi per la persona infortunata e assicurando la sua pronta assistenza medica.