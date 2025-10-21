Spezia all’avanguardia: elettrificazione portuale per crociere verdi

La Spezia all’avanguardia nell’elettrificazione portuale: un passo verso la decarbonizzazione del settore crociereIl porto della Spezia si proietta verso un futuro più sostenibile con l’avvio dei primi test operativi per l’elettrificazione delle banchine, una soluzione tecnologicamente avanzata nota come “cold ironing”.

Questa iniziativa pionieristica mira a rivoluzionare le operazioni portuali, offrendo alle navi ormeggiate la possibilità di attingere direttamente all’energia proveniente dalla rete elettrica nazionale, eliminando così la necessità di utilizzare i generatori di bordo alimentati a combustibili fossili.

L’Adsp (Autorità Portuale di Sistema del Mar Ligure Occidentale) ha coordinato un’operazione complessa che ha visto l’impiego di tecnologie all’avanguardia, inclusa l’utilizzo di un robot specializzato per il cablaggio e la connessione tra la cabina di trasformazione e l’imponente nave MSC Seaview, ormeggiata al Molo Garibaldi.

Questo approccio automatizzato non solo ottimizza i tempi di connessione, ma garantisce anche un elevato standard di sicurezza.

I test, condotti con rigore metodologico, hanno avuto l’obiettivo di validare l’integrazione tra la rete di distribuzione elettrica portuale e gli impianti navali, verificando la piena funzionalità delle infrastrutture realizzate dall’Adsp.

L’analisi dettagliata delle procedure operative ha permesso di definire protocolli precisi per rendere le manovre sicure ed efficienti, ponendo le basi per un’implementazione su larga scala.

Secondo Bruno Pisano, Commissario Straordinario dell’Adsp, l’iniziativa rappresenta un punto di svolta nella strategia di decarbonizzazione del porto.

“Questo è l’inizio di un percorso ambizioso che, attraverso ulteriori prove e affinamenti, permetterà alle navi di adottare l’elettrificazione come pratica standard, contribuendo a ridurre significativamente l’impatto ambientale delle nostre operazioni.

” Il piano complessivo prevede la realizzazione di ulteriori tre impianti: uno a servizio del nuovo molo crociere su Calata Paita e altri due dedicati al traffico commerciale, amplificando ulteriormente l’impegno del porto verso la sostenibilità.

Michele Francioni, Chief Energy Transition Officer di MSC Crociere, ha espresso vivo apprezzamento per l’opportunità di collaborare a questo progetto innovativo.

“MSC Crociere è orgogliosa di essere la prima compagnia a sperimentare il cold ironing in Italia.

Riteniamo che l’adozione sempre più diffusa di questa tecnologia sia un fattore cruciale per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e per promuovere uno sviluppo sempre più sostenibile dell’industria crocieristica, un settore che, per sua natura, richiede un approccio responsabile e orientato al futuro.

“L’esperienza della Spezia non si limita a un mero esperimento tecnico; si configura come un modello replicabile in altri porti, testimoniando l’importanza della collaborazione tra enti pubblici, operatori privati e compagnie di navigazione per affrontare le sfide ambientali del settore marittimo e costruire un futuro più verde per la comunità globale.

La transizione verso l’elettrificazione delle banchine rappresenta un investimento strategico non solo per il porto della Spezia, ma per l’intero settore crocieristico, aprendo la strada a un modello di business più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.