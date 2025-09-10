Spezia Calcio: la terza maglia oro, un omaggio al territorio ligure.

La stagione calcistica 2025/26 vedrà lo Spezia Calcio scendere in campo con una terza maglia che incarna l’eccellenza e il profondo legame con il territorio ligure.

Abbandonando le convenzioni cromatiche, Kappa, partner tecnico del club, ha optato per un audace oro, una scelta che simboleggia il valore, la tradizione e il potenziale di una squadra proiettata verso il futuro.

Lungi dall’essere una semplice scelta estetica, l’oro è un omaggio alla storia marittima della Liguria, un territorio plasmato da secoli di pesca e commercio via mare.

La scelta della tonalità, più che un mero colore, vuole rappresentare la ricchezza culturale e le risorse naturali che hanno contribuito a definire l’identità spezzina.

La presentazione ufficiale, ambientata nel suggestivo porticciolo di Vernazza, nel cuore delle Cinque Terre, ha voluto sottolineare questo legame inscindibile con il paesaggio ligure.

L’iconografia della maglia, realizzata con un’innovativa tecnica di filigrana, evoca i complessi intrecci delle corde e dei nodi utilizzati dai pescatori, elementi fondamentali per la loro sopravvivenza e per la trasmissione del sapere generazionale.

I motivi grafici non sono un semplice orpello, ma un vero e proprio racconto visivo.

Rappresentano la rete da pesca, simbolo di abbondanza e di capacità di cogliere le opportunità; richiamano le figure dei marinai, custodi di antiche usanze e di una profonda conoscenza del mare; rimandano alle imbarcazioni, veicoli di scoperta e di collegamento tra le comunità.

La scelta di Kappa, marchio rinomato per la sua attenzione al dettaglio e per l’utilizzo di materiali performanti, testimonia l’ambizione dello Spezia Calcio di offrire ai propri tifosi un prodotto di alta qualità, sia dal punto di vista estetico che funzionale.

La maglia non è solo un indumento da indossare, ma un simbolo di appartenenza, un elemento di unione tra la squadra e i suoi sostenitori, un’espressione tangibile dell’orgoglio spezzino.

Questa terza maglia, quindi, si configura come un’opera d’arte che fonde sport, tradizione e territorio, un tributo alla comunità ligure e un segno distintivo per lo Spezia Calcio, pronto ad affrontare le sfide della Serie B con rinnovato spirito di squadra e un’identità sempre più forte e riconoscibile.

Rappresenta un investimento non solo nell’immagine del club, ma anche nella valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico ligure.