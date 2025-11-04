Spezia, cambio brusco: via D’Angelo, Donadoni guida la squadra.

La Spezia Calcio, in una fase cruciale della propria stagione sportiva, ha annunciato una significativa riorganizzazione tecnica, segnando la conclusione del percorso di Luca D’Angelo e l’inizio di una nuova era sotto la guida di Roberto Donadoni.

La decisione, comunicata dal proprietario Thomas Roberts, riflette una riflessione approfondita sulla necessità di un cambiamento strategico, pur riconoscendo e ringraziando il lavoro proficuo svolto da D’Angelo e dal suo staff, artefici di una stagione precedente, profondamente sentita dalla tifoseria spezzina.

L’esonero di D’Angelo, per quanto doloroso, si configura come una scelta ponderata, volta a invertire una traiettoria inaspettatamente complessa.

La squadra, attualmente ultima in classifica in Serie B con un magro bottino di sette punti in undici incontri, si trova ad affrontare una sfida impegnativa per evitare un declino più marcato.

La necessità di una scossa, di una ventata di freschezza tattica e motivazionale, ha convinto la dirigenza a puntare su una figura di spicco del calcio italiano.

L’ingaggio di Roberto Donadoni rappresenta, in tal senso, una scommessa ambiziosa.

La sua vasta esperienza, maturata in campionati prestigiosi e con squadre di alto livello, lo rende un profilo ideale per affrontare una situazione di emergenza come quella attuale.

Donadoni, rientrando in panchina dopo un’assenza di sette anni dal calcio italiano, porta con sé una filosofia di gioco improntata alla solidità difensiva, all’organizzazione tattica e alla valorizzazione del talento individuale.

La sua capacità di infondere disciplina e determinazione, elementi fondamentali per risollevare una squadra in difficoltà, è un fattore chiave per la dirigenza spezzina.

Il presidente Charlie Stillitano ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo di Donadoni, sottolineando non solo le sue qualità tecniche, ma anche la sua caratura internazionale e la sua capacità di rappresentare il club in contesti di elevata visibilità.

L’obiettivo primario, condiviso da tutti i membri della società e dalla tifoseria, è quello di risollevare una situazione critica, restituendo dignità e speranza a un ambiente che merita di più.

La nuova guida tecnica dovrà non solo migliorare i risultati sportivi, ma anche ricostruire un rapporto di fiducia con i tifosi, risvegliando l’orgoglio e la passione per i colori spezzini.

Il primo allenamento sotto la sua guida segna l’inizio di un percorso che, pur costellato di incognite, è intriso di speranza e di un rinnovato spirito di battaglia.