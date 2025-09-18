Spezia, l’analisi ripartenza: Juve Stabia, banco di prova cruciale.

Lo Spezia, ancorato a una tabula rasa di risultati concreti, riparte dall’analisi di una prestazione incoraggiante a Empoli, con l’imperativo di trasformare l’impegno in vittoria.

Al Picco, sabato, la Juve Stabia rappresenta un banco di prova cruciale per una squadra che, sotto la guida di Luca D’Angelo, ricerca l’effettiva rotta vincente.

“L’impegno e la passione, pur necessari, non sono sufficienti,” ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa, delineando una strategia che va oltre l’entusiasmo iniziale.

“Dobbiamo elevare la nostra capacità di tradurre l’atteggiamento positivo in azioni concrete, affinando la coesione offensiva e consolidando la nostra filosofia difensiva, pilastro fondamentale della nostra identità.

“L’attacco spezzino, finora, ha faticato a sbloccare il potenziale.

Un solo gol realizzato in tre partite, frutto di un rigore trasformato da Salvatore Esposito, evidenzia una certa sterilità che preoccupa.

L’apporto di Soleri, che sembra gradualmente ritrovare la forma ottimale, e il possibile reintegro di Lapadula, potrebbero introdurre nuove dinamiche e soluzioni in avanti.

Il ricordo della passata stagione, quando l’esplosione a metà del girone di andata di Pio Esposito ha contribuito a risollevare le sorti della squadra, alimenta la speranza di una simile evoluzione.

“Auspico che qualcuno emerga in maniera significativa, ma se ciò non dovesse accadere, confidiamo nella forza di un reparto offensivo composto da cinque giocatori di grande talento, ognuno con caratteristiche uniche e con un potenziale ancora inesplorato,” ha aggiunto D’Angelo, sottolineando la profondità e la versatilità del gruppo.

Assenze rilevanti, quella di Bandinelli e Candelari, compensate dal recupero di Kouda e Vignali.

Nessun commento da parte del tecnico in merito a Fellipe Jack, impegnato con la nazionale Under 20 e indisponibile per almeno quattro incontri, un’assenza che impone ulteriori aggiustamenti tattici e un’ulteriore prova di resilienza da parte della squadra.

La partita contro la Juve Stabia si presenta quindi come un’opportunità per lo Spezia di riscattare le prime delusioni e gettare le basi per un campionato più solido e positivo.