Spezia, via libera al piano dragaggio: crescita e sviluppo per il porto.

Il Mar Ligure Orientale è teatro di una trasformazione strategica che ridefinirà le dinamiche portuali della regione.

La firma del Piano per il conferimento dei sedimenti derivanti dal dragaggio del terzo bacino portuale della Spezia, da parte del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Marco Bucci, segna un passaggio cruciale nell’ambizioso progetto di espansione del porto.

Come sottolinea il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Bruno Pisano, si conclude un decennio di attesa, aprendo la strada a interventi infrastrutturali di portata significativa.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di potenziamento logistico, volto a rispondere alla crescente domanda di servizi portuali specializzati e a rafforzare la competitività del sistema portuale ligure a livello internazionale.

L’operazione del dragaggio, un elemento propedeutico all’ampliamento del Terminal del Golfo, rappresenta un investimento mirato a garantire la navigabilità di rotte cruciali per il trasporto di container, un comparto strategico per l’economia regionale.

Il Gruppo Tarros, con l’avvio delle procedure di gara, testimonia l’impegno del settore privato in questa trasformazione.

Il Piano, inizialmente focalizzato sul trasferimento di 282.000 metri cubi di sedimenti nel corso del 2026, definisce le prime fasi di un intervento complessivo che prevede lo spostamento di ben 822.056 metri cubi, a testimonianza della scala del progetto.

Questo volume non è un mero dato quantitativo, ma riflette la necessità di profondo rimodellamento dei fondali per consentire l’accesso e la manovrabilità di navi mercantili di grandi dimensioni, essenziali per il funzionamento del futuro Terminal Ravano ampliato.

L’approvazione definitiva, giunta a conclusione di un iter che ha visto il parere vincolante di Regione Liguria, Arpal e ASL, sottolinea l’importanza della sostenibilità ambientale e della sicurezza operativa in ogni fase del progetto.

L’Autorità di Sistema Portuale si appresta ora a pubblicare il bando di gara, strutturato in un lotto principale e in lotti opzionali, per garantire una gestione ottimale e flessibile delle diverse componenti del lavoro.

Oltre all’impatto diretto sull’ampliamento del porto, questa iniziativa genera opportunità di sviluppo indotto, con ricadute positive sui settori connessi come il trasporto, la logistica e i servizi all’industria.

Il conferimento dei sedimenti, infatti, richiede una complessa filiera di operazioni, che coinvolge ditte specializzate nella movimentazione, stoccaggio e smaltimento dei materiali, generando nuovi posti di lavoro e stimolando l’innovazione tecnologica.

L’operazione si configura, dunque, non solo come un intervento infrastrutturale, ma come un vero e proprio volano per la crescita economica e sociale del territorio, un investimento strategico per il futuro del Mar Ligure Orientale, capace di proiettare la Spezia verso nuovi orizzonti logistici e commerciali.