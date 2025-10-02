Squalificati in Serie B: cinque calciatori e due tecnici esclusi.

La sesta giornata del campionato di Serie B, disputata in un intenso calendario infrasettimanale, ha lasciato al suo posto, oltre ai risultati sportivi, una serie di provvedimenti disciplinari adottati dal giudice sportivo.

Le decisioni, rese note a seguito di un’attenta disamina degli eventi in campo, hanno comportato la sospensione da attività agonistica per un totale di cinque calciatori e due figure tecniche.

Il giudice, Emilio Battaglia, ha inflitto la squalifica per un turno a Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo, a Petko Hristov, pilastro della linea difensiva dello Spezia, e a Giorgi Kvernadze, giovane promessa del Frosinone.

Le espulsioni, giuste e motivate, hanno determinato queste sanzioni, evidenziando l’importanza cruciale del controllo emotivo e della disciplina in campo, soprattutto in un contesto di alta competizione.

Oltre ai calciatori, anche due allenatori hanno ricevuto la sanzione della squalifica per una giornata: Guido Pagliuca, guida tecnica dell’Empoli, e Paolo Bianco, mister del Monza.

Questi provvedimenti sottolineano la responsabilità degli allenatori nel mantenere la compostezza e nel trasmettere i corretti valori sportivi al proprio staff e alla squadra.

La condotta degli allenatori, in relazione agli eventi che hanno portato all’espulsione, è stata ritenuta idonea a giustificare la sospensione.

Infine, la sanzione della squalifica per una giornata è stata comminata anche a Raul Bertarelli, viceallenatore dell’Entella.

La cumulatività di tali provvedimenti, coinvolgendo figure chiave sia in campo che dietro le quinte, testimonia l’impegno della giustizia sportiva nel suo oper