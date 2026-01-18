Tragedia alla Spezia: Urgente ripensare la scuola e l’educazione

La recente tragedia che ha colpito l’istituto professionale Chiodo della Spezia, con il ferimento mortale di uno studente diciottenne, impone una riflessione urgente e profonda sul ruolo dell’istituzione scolastica e sulla responsabilità collettiva di promuovere una cultura del rispetto che permei l’intera società.

La presenza del governo e del ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, in questa sede di coordinamento provinciale per l’ordine e la sicurezza, testimonia l’importanza attribuita all’evento e l’impegno a elaborare risposte concrete.

Tuttavia, la semplice condanna e la vicinanza alla famiglia della vittima, seppur doverose, non bastano.

È necessario un cambio di paradigma, un ripensamento radicale del modo in cui intendiamo l’educazione e la convivenza civile.

La scuola non può essere percepita come un luogo isolato, un microcosmo separato dalla realtà esterna.

Al contrario, essa rappresenta il punto di convergenza tra la famiglia, la comunità e le istituzioni, un laboratorio dove si forgiano i cittadini di domani.

La cultura del rispetto non è un mero insieme di regole da imporre, ma un valore da interiorizzare, un atteggiamento da coltivare quotidianamente.

Richiede un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti: docenti, personale scolastico, genitori, studenti e istituzioni.

Significa promuovere l’ascolto attivo, l’empatia, la gestione costruttiva dei conflitti e la consapevolezza delle proprie azioni e delle loro conseguenze.

È fondamentale affrontare le cause profonde di questa drammatica escalation di violenza, che spesso affonda le radici in dinamiche sociali complesse, come la marginalizzazione, la povertà, la mancanza di opportunità e l’esposizione a modelli negativi veicolati dai media e dai social network.

La scuola deve diventare un luogo di inclusione e di supporto, in grado di intercettare i segnali di disagio e di offrire percorsi di crescita personale e professionale.

Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, in questo contesto, ha un ruolo cruciale nell’analizzare le dinamiche territoriali, nel coordinare le risorse disponibili e nel definire strategie di prevenzione efficaci.

È necessario rafforzare la collaborazione tra scuola, forze dell’ordine, servizi sociali e associazioni del terzo settore, al fine di creare una rete di protezione intorno ai giovani.

Inoltre, si rende imprescindibile investire nella formazione del personale scolastico, non solo in termini di competenze didattiche, ma anche in termini di capacità di gestione delle relazioni interpersonali e di prevenzione del disagio giovanile.

La scuola deve essere un luogo sicuro e accogliente, dove ogni studente si senta valorizzato e rispettato.

La tragedia della Spezia ci impone di agire con urgenza e determinazione, per costruire un futuro in cui la violenza non trovi più spazio.

Un futuro in cui il rispetto sia non solo una parola, ma un principio guida per l’intera comunità.