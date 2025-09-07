Tragico incidente in Liguria: due giovani vite spezzate a Follo.

Il crepuscolo avvolgeva Follo, frazione del comune di Brugnato, quando una tragedia ha squarciato la quiete della Liguria.

Poco dopo le ore 17, un impatto violento ha spezzato due giovani vite, lasciando una comunità nel lutto e interrogativi ancora senza risposta.

Una ragazza di diciotto anni e un ragazzo di diciannove, entrambi nel pieno della loro esistenza, hanno perso tragicamente la vita in un incidente stradale le cui dinamiche sono al momento oggetto di approfonditi accertamenti da parte delle autorità.

Il veicolo, una motocicletta che incarnava forse la libertà e l’esuberanza giovanile, ha improvvisamente deviato dalla sua traiettoria, cozzando con inesorabile forza contro la parete di un’abitazione.

L’impatto, la cui intensità ha scosso la tranquillità del quartiere, è stato immediatamente segnalato dai residenti, i cui volti sgranati e le urla concitate hanno rotto il silenzio della sera.

La tempestività della risposta dei soccorsi è stata notevole.

Equipaggi del 118 provenienti da Spezia e Sarzana, guidati dall’automedica, si sono precipitati sul luogo dell’incidente.

Si è consumata, per oltre trenta minuti, una corsa contro il tempo, un disperato tentativo di rianimare i due giovani, strappati così prematuramente al mondo.

La gravità della situazione ha reso necessario l’intervento aereo, con un elicottero proveniente da Genova, che si è unito agli sforzi a terra.

Nonostante la professionalità e la determinazione delle equipe mediche, ogni tentativo si è rivelato vano.

L’accaduto solleva interrogativi dolorosi sulla sicurezza stradale, sull’età minima per la guida di motociclette e sull’importanza di un’educazione alla guida responsabile, che vada oltre la semplice acquisizione della patente.

La perdita di due giovani vite, con tutte le speranze e i sogni che esse racchiudevano, rappresenta una ferita profonda per l’intera comunità, un monito amaro sulla fragilità dell’esistenza e sulla necessità di prevenire simili tragedie.

L’indagine, in corso, dovrà far luce sulle cause dell’incidente, al fine di fornire risposte alle famiglie e contribuire a tutelare la sicurezza di tutti.

Il silenzio che ora avvolge Follo è rotto solo dai singhiozzi e dal dolore di chi ha perso due persone care, lasciando un vuoto incolmabile.