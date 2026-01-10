Zona Logistica Spezia: Svolta Strategica per Liguria e Italia

La recente approvazione dello schema di decreto istitutivo della Zona Logistica Semplificata “Porto e Retroporto della Spezia” segna un punto di svolta strategico per lo sviluppo infrastrutturale e la competitività del territorio ligure e nazionale.

La trasmissione formale alla Presidenza del Consiglio, perfezionata dall’acquisizione del concerto ministeriale dell’Economia in data 8 gennaio 2026, conclude un percorso amministrativo complesso, dimostrando la capacità di operare con celerità ed efficacia, smentendo inequivocabilmente le recenti, infondate contestazioni provenienti da esponenti politici regionali.

Questa Zona Logistica Semplificata non è un mero atto amministrativo, ma una piattaforma per la modernizzazione delle dinamiche commerciali e industriali.

Il suo ruolo strategico si estende ben oltre i confini liguri, contribuendo a rafforzare la posizione dell’Italia nel panorama logistico europeo e globale.

L’area del Porto e Retroporto della Spezia, con la sua posizione geografica privilegiata e la sua consolidata vocazione commerciale, si configura come un hub cruciale per lo scambio di merci e lo sviluppo di nuove filiere produttive.

L’istituzione della ZLS incarna un approccio pragmatico al governo, basato sui risultati concreti e non sulle strumentali polemiche.

Si tratta di un investimento mirato a stimolare l’economia locale e a creare nuove opportunità di lavoro, in linea con gli obiettivi di coesione territoriale definiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’opportunità di accedere al credito d’imposta, con una copertura finanziaria significativa di 100 milioni di euro annui dal 2026 al 2028, rappresenta un incentivo determinante per le imprese, favorendo la programmazione di investimenti a medio-lungo termine e promuovendo l’innovazione tecnologica nei processi logistici.

La ZLS non si limita a semplificare le procedure amministrative, ma mira a creare un ecosistema favorevole all’integrazione tra portualità, intermodalità e logistica di ultima milia, ottimizzando i flussi di merci e riducendo i costi di trasporto.

Ciò si traduce in un vantaggio competitivo per le imprese liguri, che potranno accedere a nuovi mercati internazionali e consolidare la loro posizione nel settore.

L’augurio è che questa iniziativa stimoli un’ulteriore crescita, rafforzando il ruolo della Liguria come polo di eccellenza nella logistica e nell’economia del Mare del Levante, contribuendo attivamente alla resilienza del sistema produttivo italiano e alla sua capacità di competere efficacemente nel contesto globale.

La ZLS è un investimento nel futuro, una promessa di sviluppo sostenibile e prosperità per un territorio ricco di storia e di potenzialità.