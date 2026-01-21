40 Anni di Voci: Il Premio Letterario Nazionale Donna Scrittrice

Il Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice celebra quest’anno il suo quarantesimo anniversario, un traguardo che testimonia la sua ineguagliabile importanza nel panorama culturale italiano.

Nato nel 1985 grazie all’iniziativa del giornalista Pierantonio Zannoni, il concorso si configura come il primo e storico riconoscimento nazionale dedicato esclusivamente alla scrittura femminile, un atto di coraggio e lungimiranza in un’epoca in cui le voci delle donne scrittrici faticavano a trovare risonanza.

L’evoluzione geografica del Premio, da Rapallo a Savona per un’edizione sperimentale, fino all’attuale sede a Genova, riflette un impegno diffuso nel territorio ligure a sostenere e promuovere la creatività letteraria al femminile.

L’albo d’oro, un vero e proprio scrigno di eccellenze, testimonia il valore del concorso, avendo consacrato autrici di spicco come Anna Maria Ortese, Fernanda Pivano e Alda Merini, ma anche rivelando talenti emergenti che hanno poi conquistato il mercato editoriale nazionale e internazionale, come Susanna Tamaro, Margaret Mazzantini e Rosella Postorino.

Il Premio non si limita ad essere un semplice concorso letterario; si eleva a presidio culturale di primaria importanza, un luogo dove le narratrici trovano amplificazione e le tendenze letterarie future si delineano.

L’introduzione del “Premio Digital Storyteller” sottolinea l’adattamento del concorso alle nuove forme di espressione narrativa e all’utilizzo dei canali digitali, estendendo il raggio d’azione a un pubblico più ampio, in particolare alle giovani generazioni, e aprendo a nuove modalità di fruizione e condivisione dei contenuti letterari.

Questa iniziativa dimostra un impegno concreto da parte dell’amministrazione comunale di Genova nel promuovere la lettura, la cultura e l’innovazione linguistica, riconoscendo il ruolo cruciale delle donne non solo come autrici, ma anche come promotrici e divulgatrici di cultura.

Il Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice si conferma, quindi, un punto di riferimento essenziale per il sistema culturale italiano, un motore di inclusione e un potente strumento di cittadinanza attiva, capace di dare voce alle storie che altrimenti rimarrebbero inascoltate e di contribuire a plasmare il futuro della letteratura.

Rappresenta un investimento strategico nel capitale intellettuale del Paese, un’opportunità per valorizzare il talento femminile e per alimentare un dialogo costruttivo tra istituzioni, autori e lettori.