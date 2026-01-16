A26 Genova-Gravellona: Incidente, traffico bloccato e percorsi alternativi

Un evento critico, culminato in un impatto tra due veicoli pesanti, ha determinato un’interruzione significativa della viabilità sull’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra Masone e l’innesto con l’autostrada A10 in direzione Genova.

L’incidente, fortunatamente privo di conseguenze gravi per i conducenti dei mezzi coinvolti, ha generato un congestionamento esteso, con accumuli di traffico che si protraggono per oltre 10 chilometri, evidenziando la complessità della rete autostradale e la sua vulnerabilità in caso di eventi imprevisti.

La fuoriuscita di gasolio da uno dei serbatoi, una diretta conseguenza dell’impatto, ha ulteriormente aggravato la situazione, rendendo la carreggiata pericolosa e richiedendo interventi specifici per la rimozione del materiale inquinante e la messa in sicurezza del tratto autostradale.

La presenza di gasolio, in particolare, implica rischi ambientali e la necessità di procedure complesse per evitare contaminazioni del suolo e delle acque.

Sul luogo dell’accidente operano congiuntamente diverse forze e servizi di emergenza: personale di Autostrade per l’Italia, responsabile della gestione e manutenzione dell’autostrada, la Polizia Stradale, incaricata di effettuare accertamenti e garantire l’ordine pubblico, i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, e ulteriori mezzi di soccorso, pronti a intervenire in caso di necessità.

La sinergia tra queste componenti è cruciale per una risposta efficace e coordinata.

Considerando la gravità della situazione e l’imprevedibilità dei tempi necessari per il ripristino della piena viabilità, Autostrade per l’Italia ha predisposto percorsi alternativi per consentire la prosecuzione del viaggio dei veicoli leggeri.

Si raccomanda di abbandonare l’autostrada all’altezza di Masone, immettendosi sulla Strada Statale 456 del Turchino, per poi rientrare in autostrada a Genova Pra’, consentendo l’accesso alla A10.

Per i flussi diretti verso Genova, Savona e Livorno, si suggerisce di utilizzare l’autostrada A7 Serravalle-Genova, un’alternativa che dovrebbe mitigare, seppur in parte, i disagi legati all’interruzione della A26.

La scelta di queste alternative tiene conto della capacità di altre arterie viarie e mira a distribuire il traffico in modo più efficiente, minimizzando l’impatto complessivo sulla mobilità regionale.

Si invita la prudenza e la massima attenzione alla segnaletica stradale.