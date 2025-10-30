Adele Gesso, agente di Cuneo, vola: un sogno audace in mongolfiera.

Adele Gesso, agente di polizia a Cuneo, incarna una straordinaria testimonianza di resilienza e superamento dei limiti imposti dalla disabilità.

A 58 anni, e costretta su una sedia a rotelle a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nel 1996 durante un servizio lungo l’autostrada Torino-Savona, Adele ha realizzato un sogno audace: ottenere il brevetto di pilota di mongolfiera.

La sua impresa non solo rappresenta un traguardo personale eccezionale, ma apre nuove prospettive per l’inclusione e l’abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare nel mondo dell’aviazione sportiva.

Il percorso di Adele non sarebbe stato possibile senza il fondamentale supporto dell’Ascom di Mondovì, che ha promosso e finanziato il progetto “Adele Vola” come parte delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario di Confcommercio.

Questa iniziativa sottolinea l’impegno dell’associazione nel favorire l’integrazione sociale attraverso attività che promuovono l’eccellenza e l’innovazione.

Mondovì, città con una solida tradizione aerostatica e sede di storici raduni, si conferma terreno fertile per l’aviazione sportiva inclusiva: era già stata concessa, infatti, il primo brevetto europeo a un disabile, il britannico Tim Ellison, ex pilota della Royal Air Force, anch’egli vittima di un incidente aereo.

L’innovazione tecnologica gioca un ruolo cruciale in questa impresa.

Adele Gesso sarà la pioniera, la prima donna in carrozzina a pilotare una mongolfiera in totale autonomia, grazie all’utilizzo del sistema Duo Air Chair, un dispositivo progettato specificamente per questo scopo.

La seduta del sistema, inoltre, è modulabile e personalizzabile, grazie ai brevetti sviluppati dall’istruttore John Aimo, anticipando future evoluzioni e miglioramenti nell’accessibilità delle attività aeronautiche.

Attualmente, a Bristol, Regno Unito, è in fase di completamento la mongolfiera destinata alla Confcommercio Ascom Mondovì, un simbolo tangibile dell’impegno verso l’innovazione e l’inclusione.

A breve verrà annunciata la data del primo volo ufficiale, un evento che promette di essere un momento di grande emozione e un potente messaggio di speranza e determinazione per tutti coloro che, nonostante le sfide, aspirano a raggiungere i propri sogni.

Questa impresa apre la strada a nuove opportunità e dimostra che la passione, la tenacia e il supporto adeguato possono superare ogni ostacolo, ridefinendo i confini del possibile e ispirando una società più equa e accessibile.