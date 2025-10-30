Adele Gesso, poliziotta e pilota: un volo per l’inclusione.

Il cielo non pone limiti, e Adele Gesso ne è la vibrante testimonianza.

Poliziotta in servizio nella provincia di Cuneo, Adele, 58 anni, residente a Niella Tanaro, ha infranto una barriera invisibile, diventando la prima donna con disabilità a conseguire il brevetto di pilota di mongolfiera.

La sua storia, intrisa di resilienza e di una profonda sete di superamento, rappresenta un faro di speranza e un potente messaggio di inclusione.

La sua carriera, interrotta bruscamente nel 1996 a seguito di un grave incidente stradale sull’autostrada Torino-Savona, che l’ha costretta all’utilizzo di una sedia a rotelle, non l’ha spenta, bensì ha alimentato una nuova passione, una sfida audace verso l’alto, verso l’azzurro infinito.

Il percorso di Adele è stato sostenuto dall’Ascom di Mondovì, che ha promosso il progetto “Adele Vola” in occasione delle celebrazioni per gli ottanta anni di Confcommercio.

Mondovì, città con una lunga e prestigiosa tradizione aerostatica, si conferma ancora una volta un luogo di pionierismo, dove già nel passato Tim Ellison, ex pilota della Raf vittima di incidente aereo, aveva ottenuto il primo brevetto europeo per una persona con disabilità.

La sua esperienza, seppur dolorosa, ha contribuito a tracciare un sentiero di fattibilità e a dimostrare che le barriere fisiche possono essere superate con ingegno e determinazione.

L’innovazione tecnologica si pone come elemento cruciale in questa storia di successo.

Adele Gesso sarà la prima donna in carrozzina a pilotare una mongolfiera in completa autonomia grazie al “Duo Air Chair”, un sistema di seduta personalizzabile e in continua evoluzione, frutto delle ricerche e dei brevetti dell’istruttore John Aimo.

Questa tecnologia, destinata a migliorare ulteriormente l’ergonomia e l’accessibilità, apre nuove prospettive per l’integrazione di persone con mobilità ridotta nel mondo dell’aviazione sportiva.

Attualmente, una mongolfiera dedicata alla Confcommercio Ascom Mondovì è in fase di completamento a Bristol, nel Regno Unito.

A breve, sarà resa pubblica la data del primo volo ufficiale con Adele Gesso alla guida, un momento simbolico che segnerà non solo un traguardo personale, ma anche un avanzamento significativo verso una società più inclusiva e accessibile, dove il volo non è un privilegio, ma un diritto.

La sua impresa non è solo una conquista individuale, ma un inno alla capacità umana di reinventarsi, di superare i propri limiti e di aspirare al cielo, senza mai rinunciare alla speranza e alla passione.