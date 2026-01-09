Albenga: Inaugurato l’Ospedale della Comunità, un modello innovativo.

L’inaugurazione dell’Ospedale della Comunità di Albenga (Savona) segna un punto di svolta nell’evoluzione del sistema sanitario territoriale ligure, incarnando un modello di cura orientato alla prossimità e alla prevenzione, finanziato dagli ingenti investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Questa nuova struttura, parte integrante dell’Area Socio Sanitaria Locale 2, non è semplicemente un edificio, ma un ecosistema di assistenza pensato per intercettare e gestire percorsi di cura di bassa intensità clinica, spesso trascurati dalle tradizionali strutture ospedaliere.

L’attivazione dell’ospedale rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di servizi sanitari territoriali, un’esigenza acuita dall’invecchiamento della popolazione e dalla necessità di alleggerire la pressione sugli ospedali per acuti, spesso congestionati da pazienti che potrebbero ricevere cure adeguate in contesti meno intensivi.

Con un’immediata disponibilità di 20 posti letto, destinati ad espandersi fino a 30, la struttura si propone come un ponte tra l’ospedale e il domicilio, offrendo un ricovero protetto con una durata massima di 30 giorni, ideale per pazienti dimessi dagli ospedali o indirizzati dai medici di medicina generale.

L’ospedale della Comunità di Albenga si colloca in una visione più ampia di riorganizzazione della sanità, che mira a decentralizzare i servizi e a rafforzare la continuità assistenziale.

L’investimento complessivo del Pnrr per la struttura ammonta a circa 3,1 milioni di euro, destinati non solo a interventi strutturali e ad adeguamenti impiantistici, ma anche all’acquisizione di tecnologie all’avanguardia, essenziali per garantire una diagnosi precoce e trattamenti mirati.

L’importanza di questa iniziativa è sottolineata dall’Assessore Regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, che evidenzia come l’ospedale, unitamente alle case della comunità, costituisca un elemento chiave per la transizione verso un sistema sanitario più integrato e orientato al paziente.

Questo modello permette di offrire un ricovero protetto a pazienti con esigenze assistenziali contenute, facilitando il rientro a casa e riducendo il rischio di ricadute.

Ad Albenga, la sinergia tra i diversi presidi sanitari – punto di primo intervento attivo 24 ore su 24, casa della comunità, ospedale della comunità, ospedale per acuti, chirurgie – crea un’offerta sanitaria completa e accessibile, frutto di un profondo ripensamento e potenziamento basato sulle reali necessità del territorio.

L’inaugurazione di questa struttura non è solo un evento inaugurale, ma l’apice di un processo di trasformazione che mira a costruire un sistema sanitario più resiliente, efficiente e centrato sulla persona.

L’ospedale della Comunità di Albenga rappresenta un banco di prova cruciale per la replicabilità di questo modello innovativo in altre aree della regione e a livello nazionale.