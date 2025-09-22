Allagato l’ospedale San Giuseppe: emergenza e riorganizzazione a Cairo Montenotte.

L’ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte, cruciale punto di riferimento sanitario per la comunità savonese, ha subito danni significativi a seguito dell’eccezionale evento meteorologico che ha colpito la Liguria.

L’allerta arancione per temporali, pur annunciando una situazione di potenziale rischio, non ha potuto prevenire l’inondazione dei piani inferiori della struttura, invasi da un impetuoso mix di detriti, acqua e fango.

L’episodio, che ha evidenziato la vulnerabilità delle infrastrutture sanitarie di fronte a fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti, ha impattato direttamente sulla continuità assistenziale.

L’Azienda Sanitaria Locale 2 (ASL 2) savonese, dimostrando tempestività e capacità di risposta, ha immediatamente attivato il piano di emergenza, riorganizzando le attività per garantire la prosecuzione delle cure essenziali.

Nello specifico, le sedute di dialisi, vitali per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica, sono state temporaneamente trasferite presso gli ospedali di Albenga e Savona.

Questa decisione, seppur imposta dall’urgenza della situazione, testimonia l’impegno dell’ASL 2 a minimizzare l’impatto sulle terapie in corso e a proteggere la salute dei pazienti.

Analogamente, le procedure chirurgiche programmate sono state rimandate e relocate presso l’ospedale di Savona, assicurando che i pazienti ricevano l’assistenza necessaria nel più breve tempo possibile.

Sebbene i danni siano concentrati nelle aree basse dell’ospedale, l’evento solleva interrogativi sulla resilienza delle strutture sanitarie e sulla necessità di interventi mirati per mitigarne la vulnerabilità.

La revisione dei sistemi di drenaggio, l’adozione di soluzioni di impermeabilizzazione più avanzate e la pianificazione di interventi di protezione dalle inondazioni rappresentano priorità imprescindibili.

L’episodio, oltre a evidenziare le conseguenze dirette sui servizi sanitari, sottolinea l’importanza di un approccio integrato nella gestione del rischio idrogeologico, che coinvolga enti locali, istituzioni sanitarie e comunità scientifica.

La prevenzione, la pianificazione e l’adattamento sono elementi chiave per proteggere la salute pubblica e garantire la continuità dell’assistenza in un contesto di cambiamenti climatici sempre più marcati.

La tempestività e l’efficacia della risposta dell’ASL 2, pur in una situazione di emergenza, confermano l’impegno costante a tutelare la salute della popolazione savonese, anche di fronte a eventi imprevisti e dirompenti.