Allerta meteo in Liguria: Val Bormida e Savonese devastate

La Liguria è stata investita da un evento meteorologico di eccezionale intensità, con la Val Bormida e il Savonese che hanno subito i danni più significativi durante l’allerta arancione per temporali emessa da Arpal.

La perturbazione, carica di umidità e propizia a fenomeni convettivi estremi, ha rapidamente saturato la capacità di deflusso dei corsi d’acqua e ha scatenato una serie di conseguenze gravi che hanno colpito duramente le comunità locali.

Il fiume Bormida, in particolare, ha mostrato segni di superamento critici, trascendendo i livelli di guardia e provocando esondazioni parziali che hanno coinvolto centri abitati come Dego e Cairo Montenotte.

Tuttavia, l’impatto non si è limitato a questi comuni; l’allagamento diffuso e i movimenti franosi hanno interessato anche Piana Crixia, Carcare e Mallare, testimoniando la fragilità del territorio e la sua vulnerabilità di fronte a eventi meteorologici di tale portata.

Le segnalazioni ai vigili del fuoco, numerose e pressanti, hanno messo a dura prova le risorse operative, richiedendo interventi urgenti per soccorrere persone rimaste intrappolate in veicoli sommersi, evidenziando l’emergenza in atto.

Le rilevazioni pluviometriche fornite dalla Regione Liguria dipingono un quadro drammatico: a Dego, la quantità di pioggia precipitata tra le 22:00 di ieri sera e le 7:00 di questa mattina ha raggiunto i 413 millimetri in 8 ore, con un picco impressionante di 111 millimetri in un’unica ora.

Questi valori, ben al di sopra della media stagionale, hanno saturato rapidamente la rete di drenaggio, innescando le esondazioni e i fenomeni di smottamento.

Le ripercussioni sulla viabilità e sui trasporti sono state significative.

Il traffico ferroviario è stato sospeso sulla tratta San Giuseppe di Cairo, che serve le linee Savona/Alessandria e Savona/Torino, e interrotta la linea Breil-Ventimiglia.

La linea Ventimiglia-Genova ha subito rallentamenti consistenti tra Pietra Ligure e Finale Ligure, mentre la linea Genova-Torino ha registrato disagi tra Arquata Scrivia e Novi Ligure.

L’interruzione dei collegamenti e la riduzione della mobilità hanno isolato alcune comunità e complicato le operazioni di soccorso.

L’intensità della perturbazione non si è esaurita nella Val Bormida.

Nelle prime ore della mattinata, i fenomeni più intensi si sono spostati verso l’alta Val Bisagno e la Val Trebbia, in particolare tra Lorsica e Barbagelata.

Nuclei temporaleschi persistono anche nelle zone di Varese Ligure e nelle Cinque Terre, indicando una situazione di instabilità diffusa che interessa ampie porzioni del territorio ligure.

L’alta Valle Stura, inoltre, ha registrato precipitazioni intense, con 270 mm accumulati in 8 ore a Rossiglione.

L’allerta arancione, il livello di allarme più elevato per temporali, rimane attiva fino alle 13:00 sul ponente ligure e fino alle 15:00 sul resto della regione.

Le previsioni indicano l’imminente passaggio del fronte principale, che porterà con sé ulteriori ondate di pioggia intensa e persistente.

La complessità del sistema meteorologico e la sua dinamicità richiedono la massima vigilanza e la pronta applicazione delle misure di prevenzione e protezione civile, al fine di mitigare i rischi per la popolazione e il territorio.

La situazione, in costante evoluzione, impone un monitoraggio continuo e un’attenta valutazione degli impatti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la resilienza delle comunità colpite.