Allerta meteo in Lombardia: piogge intense e rischio allagamenti

Un’intensa perturbazione atmosferica sta investendo la Lombardia fin dalle prime ore della notte, innescando un quadro meteorologico di crescente preoccupazione e attivando protocolli di allerta diffusa su tutto il territorio regionale.

L’attenzione si concentra in particolare sui settori alpini e prealpini settentrionali, dove l’allerta è stata innalzata a livello arancione, segnalando una situazione di potenziale pericolo imminente.

Il resto della regione è interessato da un’allerta gialla, che richiede comunque prudenza e monitoraggio costante dell’evolversi delle condizioni atmosferiche.

I dati pluviometrici, raccolti dalle centraline di monitoraggio sparse sul territorio, evidenziano precipitazioni abbondanti e concentrate in un breve lasso di tempo.

Nella porzione nord di Milano, si sono già registrati 30 millimetri di pioggia, una quantità significativa che ha saturato rapidamente il suolo.

Il quadro è ancora più critico in aree limitrofe come Paderno Dugnano e Seveso, dove i cumulati hanno superato la soglia degli 80 millimetri, con conseguenti disagi per la viabilità e il rischio di fenomeni di allagamento.

Anche la città di Monza, con 20 millimetri di pioggia, sta facendo i conti con l’aumento del livello dei corsi d’acqua e la formazione di pozzanghere.

L’assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli, ha diffuso un avviso ai cittadini attraverso i social media, esortando alla massima cautela e alla limitazione degli spostamenti non essenziali.

L’invito è quello di seguire attentamente le comunicazioni delle autorità competenti e di prestare attenzione ai bollettini meteo aggiornati, che forniscono indicazioni precise sull’evoluzione della situazione.

Le piogge intense, unite alla saturazione del suolo, aumentano il rischio di frane e smottamenti, soprattutto nelle aree montane e collinari.

I corsi d’acqua, già provati dalle temperature elevate delle settimane precedenti, sono particolarmente vulnerabili all’aumento del deflusso idrico, con il potenziale rischio di esondazioni.

La gestione dell’emergenza è coordinata dalla Regione Lombardia, che ha attivato il sistema di allertamento e sta monitorando costantemente la situazione.

Le squadre di soccorso sono in stato di allerta e pronte a intervenire in caso di necessità, mentre le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli sulla viabilità per garantire la sicurezza dei cittadini.

L’evento meteorologico si inserisce in un contesto di cambiamenti climatici che stanno rendendo sempre più frequenti e intense le precipitazioni estreme, mettendo a dura prova la resilienza del territorio e la capacità di adattamento delle comunità.

La necessità di investire in infrastrutture idrauliche e di adottare misure di prevenzione sempre più efficaci diventa quindi un imperativo urgente per proteggere il territorio e salvaguardare la vita delle persone.

La consapevolezza collettiva e la collaborazione tra istituzioni e cittadini rappresentano elementi chiave per affrontare al meglio le sfide poste dagli eventi meteorologici estremi.