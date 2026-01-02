Arresto Internazionale a Savona: Catturato Trafficante di Droga

Nel corso di un’attività di controllo del territorio particolarmente intensa, le forze dell’ordine della provincia di Savona hanno eseguito un arresto di rilevanza internazionale, dando seguito a un mandato di arresto provvisorio emesso in un contesto di cooperazione giudiziaria transnazionale.

L’operazione, condotta dalle Volanti della Questura, è stata innescata da una segnalazione precisa che indicava la presenza, all’interno del territorio italiano, di un individuo ricercato a livello europeo per gravi reati connessi al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L’individuato, cittadino tunisino di 41 anni, è stato localizzato in un alloggio destinato all’ospitalità turistica, situato lungo la trafficata Aurelia, nella frazione di Vado Ligure.

L’arresto si configura come il culmine di un’indagine complessa, che ha visto il coinvolgimento diretto della Direzione Centrale della Polizia Criminale, in particolare del Servizio per la Cooperazione Internazionale, per la verifica delle informazioni e la conferma della validità del mandato di cattura.

Le verifiche, accuratissime e condotte in stretta collaborazione con le autorità giudiziarie tunisine, hanno confermato che l’uomo era destinatario di un ordine di arresto internazionale emesso dal suo Paese d’origine.

Le accuse mosse all’arrestato in Tunisia riguardano la sua presunta partecipazione a una sofisticata rete di traffico internazionale di stupefacenti, con il rischio di una pena detentiva potenzialmente elevata, fino a vent’anni di reclusione.

La gravità dei reati contestati sottolinea l’impatto transnazionale di queste attività criminali e l’importanza della cooperazione tra le forze dell’ordine di diverse nazioni per contrastarle efficacemente.

Successivamente all’arresto, sono state completate le formalità di rito, e l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del processo che determinerà la sua responsabilità penale.

L’operazione testimonia l’impegno costante delle forze di polizia nel garantire la sicurezza del territorio e nel contrastare il crimine organizzato, anche attraverso la collaborazione internazionale.