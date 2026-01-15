Bcc Alpi Marittime: Nuova Filiale a Venaria, un Investimento nel Territorio

L’apertura della nuova filiale di Bcc Alpi Marittime in corso Matteotti 1, a Venaria Reale, non costituisce semplicemente un’aggiunta alla rete di sportelli della banca, ma si configura come un atto di profonda radicata territoriale e di visione strategica per il futuro.

Questa nuova presenza consolida l’impegno della banca verso la provincia di Torino, segnando un’evoluzione mirata a coniugare la modernità delle soluzioni digitali con la preziosa relazione umana, pilastro fondamentale del modello cooperativo.

La scelta di Venaria Reale, un comune in rapida evoluzione e cruciale per l’economia locale, testimonia l’attenzione di Bcc Alpi Marittime verso le dinamiche del territorio.

Non si tratta di una mera espansione commerciale, bensì di un investimento consapevole in un ecosistema sociale ed economico in continua trasformazione.

La filiale si propone come punto di riferimento per cittadini, famiglie e imprese, offrendo un ventaglio di servizi che vanno oltre le tradizionali operazioni bancarie, anticipando e interpretando le loro esigenze.

“Essere una banca cooperativa significa, innanzitutto, essere al servizio della comunità,” afferma Domenico Massimino, presidente di Bcc Alpi Marittime.

“La presenza fisica è un elemento imprescindibile per costruire fiducia, comprendere le specificità del territorio e supportare attivamente lo sviluppo locale.

Miriamo a promuovere un modello di crescita inclusivo e sostenibile, che valorizzi le risorse del territorio e crei opportunità per tutti i soci.

“Giuseppe Peirotti, direttore generale, aggiunge: “La nuova filiale incarna la nostra visione di banca del futuro: un partner affidabile e competente, capace di offrire soluzioni personalizzate e all’avanguardia.

Accanto alla consulenza tradizionale, abbiamo implementato strumenti digitali avanzati, permettendo ai nostri professionisti di fornire un supporto specialistico in materia di investimenti, pianificazione finanziaria e gestione del risparmio, contribuendo attivamente alla crescita e alla prosperità delle famiglie e delle imprese del territorio.

”Bcc Alpi Marittime, con una rete capillare di 23 filiali, incluse le sedi distaccate di Torino e Loano, opera in un contesto geografico vasto e diversificato, servendo 194 Comuni distribuiti tra le province di Cuneo, Torino e Savona.

La crescita significativa del numero di soci, che ha visto un aumento da poco più di 4.000 nel 2007 a oltre 19.500 attuali, testimonia la fiducia e l’adesione crescente alla filosofia cooperativa della banca, che pone al centro i valori della comunità, della responsabilità sociale e della partecipazione attiva.

L’apertura della filiale di Venaria Reale rappresenta un tassello fondamentale in questa traiettoria di crescita, confermando l’impegno di Bcc Alpi Marittime a rimanere una forza trainante per l’economia e lo sviluppo del territorio alpino-marittimo.