Bolzano e Savona spiazzano Milano: l’attrattività immobiliare cambia volto.

Il Market Appeal Index 2026, elaborato da Immobiliare.it Insights, proietta una luce nuova sul panorama immobiliare italiano, rivelando dinamiche complesse e mutamenti di percezione che plasmano le scelte di investimento e residenziale.

L’indice, un sofisticato strumento di analisi, misura l’attrattività dei mercati immobiliari attraverso una doppia valutazione: una classifica dedicata alle dodici principali città e un’altra che considera tutti i capoluoghi di provincia.

L’analisi mette in evidenza un fenomeno interessante: Bolzano, fulcro di un territorio economicamente solido e culturalmente ricco, ha compiuto un balzo significativo, guadagnando ben dodici posizioni.

Questo incremento riflette probabilmente una crescente consapevolezza del suo potenziale, legato a fattori quali la qualità della vita, la sicurezza e le prospettive di sviluppo professionale.

Savona, con un guadagno di tredici posizioni, si distingue come la città che ha attratto maggiore interesse, suggerendo un potenziale di crescita ancora inesplorato.

Trento, pur mantenendo un punteggio complessivo superiore a Bolzano, ha subito un lieve arretramento di due posizioni.

Questa fluttuazione potrebbe essere indicativa di cambiamenti sottostanti, forse legati a specificità locali o a una diversa percezione del mercato immobiliare.

Milano, indiscussa capitale economica del paese, conferma la sua posizione di città più attrattiva, pur evidenziando un leggero calo rispetto all’anno precedente.

Questo segnale, apparentemente paradossale, potrebbe riflettere una saturazione del mercato o una maggiore competizione da parte di altre città, che stanno rapidamente recuperando terreno.

Roma e Bologna consolidano le loro posizioni tra le prime tre, testimoniando una continua domanda di immobili in queste aree strategiche.

Un elemento particolarmente significativo è l’ascesa di Bari, che si distingue tra i grandi centri del Sud, guadagnando due posizioni e collocandosi al quarto posto.

Questo risultato sottolinea il crescente interesse verso il Mezzogiorno, con Bari che emerge come un polo attrattivo per investimenti e residenza, trainato forse da politiche di sviluppo mirate e da una crescente offerta di servizi.

A livello di capoluoghi di provincia, Monza primeggia sulla scena, seguita da Bergamo e Pisa, riflettendo la diversificazione geografica dell’attrattività immobiliare italiana.

L’indice, nel suo complesso, rivela un mercato dinamico e in continua evoluzione, dove le scelte di investimento sono guidate da una combinazione di fattori economici, sociali e ambientali, e dove le percezioni dei consumatori giocano un ruolo sempre più importante nel determinare il successo di un mercato immobiliare.