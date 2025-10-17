Crescita record e futuro green per il porto del Sud Tirreno e Ionio.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Meridionale e Ionio, guidata dal commissario straordinario Paolo Piacenza, ha delineato una visione ambiziosa per il futuro del traffico containerizzato, in un contesto di crescita e trasformazione strategica.

I risultati del 2024, con 3,9 milioni di Teu movimentati, rappresentano un solido punto di partenza, mentre i primi dieci mesi dell’anno in corso registrano già 3,3 milioni di Teu, suggerendo un percorso in salita verso l’obiettivo di superare i 4 milioni di Teu nel 2025.

Questi dati, presentati nell’ambito del Genoa Shipping Week, si inseriscono in un quadro più ampio che prevede un incremento significativo del traffico containerizzato entro il 2029, con l’ambizione di raggiungere i 7 milioni di Teu.

Questa proiezione, lungimirante e impegnativa, riflette la crescente importanza strategica del sistema portuale nel contesto nazionale ed europeo.

Il piano di sviluppo non si limita alla mera crescita quantitativa.

Paolo Piacenza, pur mantenendo temporaneamente il ruolo di segretario generale dell’Adsp di Genova, Pra’, Savona e Vado Ligure in attesa della sua formale nomina a presidente, ha evidenziato l’importanza di investimenti mirati per garantire la competitività e la sostenibilità del porto.

Un intervento cruciale è quello del dragaggio, finalizzato a garantire un fondale di -17/-18 metri, consentendo l’attracco di navi di ultima generazione, sempre più grandi e con esigenze specifiche.

Parallelamente, si stanno realizzando interventi di “cold ironing”, una tecnologia innovativa che permette alle navi di collegarsi alla rete elettrica terrestre, disattivando i propri motori durante la sosta in porto.

Questa soluzione non solo riduce l’inquinamento atmosferico e acustico, contribuendo a migliorare la qualità della vita nelle aree portuali, ma rappresenta anche un passo fondamentale verso la decarbonizzazione del settore marittimo, in linea con gli obiettivi di sostenibilità globale.

L’Autorità Portuale sta quindi perseguendo una strategia integrata che combina l’ammodernamento delle infrastrutture, l’adozione di tecnologie all’avanguardia e l’attenzione alla tutela dell’ambiente, con l’obiettivo di consolidare il ruolo del Mar Tirreno Meridionale e Ionio come hub logistico strategico per il commercio internazionale.

Il futuro del porto si proietta verso un modello di sviluppo resiliente, efficiente e sostenibile, capace di rispondere alle sfide di un mercato globale in continua evoluzione.