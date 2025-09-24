Emergenza Maltempo al Nord Ovest: Vigili del Fuoco al Lavoro

Un’ondata di maltempo senza precedenti sta mettendo a dura prova le infrastrutture e le risorse del Nord Ovest Italia, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impegnato in un’attività operativa di straordinaria intensità.

Da ieri, oltre 600 interventi sono stati eseguiti per fronteggiare un quadro di emergenza caratterizzato da precipitazioni torrenziali, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e conseguenti rischi per la popolazione.

La Lombardia, epicentro dell’emergenza, ha richiesto un dispiegamento massiccio di uomini e mezzi.

Nelle province di Milano, Monza Brianza e Como, 470 soccorsi sono stati effettuati nelle ultime 24 ore, comprendenti evacuazioni d’urgenza, rimozione di alberi abbattuti e messa in sicurezza di abitazioni a rischio crolli.

Un contingente di 390 vigili del fuoco, supportati da 130 automezzi specializzati, lavorano incessantemente per mitigare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini.

L’impegno è focalizzato non solo sulla gestione dell’emergenza immediata, ma anche sulla valutazione dei danni e sulla predisposizione di misure preventive per evitare ulteriori conseguenze.

In Liguria, la situazione a Savona è particolarmente critica, con 70 interventi legati alle avverse condizioni meteorologiche.

Un team di 53 vigili del fuoco, con 18 automezzi, è attivo sul territorio, concentrandosi su interventi per la rimozione di frane e smottamenti che hanno compromesso la viabilità e messo a rischio abitazioni.

La fragilità del territorio ligure, esposto a fenomeni di erosione e instabilità, accentua la complessità dell’intervento.

Il Piemonte, e in particolare la provincia di Alessandria, ha registrato 55 interventi legati alle intense precipitazioni.

La comunità di Spigno Monferrato è in stato di allarme per la scomparsa di una donna, la cui abitazione, allestita all’interno di un camper, è stata trascinata dalle acque in piena del torrente Valle.

Le operazioni di ricerca, complesse e pericolose, sono in corso senza sosta, coinvolgendo squadre specializzate nell’impiego di cani da soccorso e tecnologie avanzate.

La piena improvvisa del torrente, esacerbata da un bacino idrografico saturo, ha evidenziato la necessità di una gestione più efficace del rischio idrogeologico e di un monitoraggio costante dei livelli dei corsi d’acqua.

L’emergenza maltempo testimonia la crescente vulnerabilità del territorio italiano di fronte a eventi meteorologici estremi, probabilmente intensificati dai cambiamenti climatici.

La resilienza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, unita alla solidarietà della comunità, è fondamentale per affrontare questa sfida e proteggere la popolazione.

La ricostruzione e la prevenzione saranno le prossime priorità, al fine di ridurre la vulnerabilità del territorio e prepararsi ad affrontare future emergenze.