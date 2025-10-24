Fondo Garanzia: Impulso da 51 Milioni al Turismo Ligure

Un’analisi del dinamismo del settore turistico ligure: il ruolo cruciale del Fondo di Garanzia per le PMIIl tessuto economico della Liguria, in particolare i comparti alloggiativi e della ristorazione, ha riscontrato un significativo impulso finanziario grazie all’attivazione del Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Al giugno 2025, i finanziamenti erogati hanno superato i 51 milioni di euro, con 354 domande di accesso positivamente valutate.

Questo dato, emerso durante la riunione della Commissione regionale Abi Liguria a Savona, sottolinea un momento di rinnovato dinamismo per il settore, guidato dall’analisi di Luigi Zanti e dalle prospettive condivise con Carlo Scrivano, Direttore dell’Unione Provinciale Albergatori di Savona e Responsabile Turismo di Confindustria Liguria.

Il Fondo di Garanzia, concepito come strumento di mitigazione del rischio per le piccole e medie imprese, opera attraverso un meccanismo di garanzia diretta rilasciata dal Fondo stesso in concomitanza con la richiesta di finanziamento presentata dall’impresa a una banca.

Quest’ultima, dopo aver valutato la richiesta, acquisisce la garanzia del Fondo, facilitando l’accesso al credito che altrimenti potrebbe risultare ostacolato da profili di rischio percepiti.

Il processo, pur demandato alla banca per la gestione operativa, rappresenta un’opportunità concreta per le imprese liguri di consolidare la propria posizione e programmare investimenti strategici.

La recente stagione turistica ha mostrato segnali incoraggianti, alimentando la consapevolezza della necessità di un’evoluzione strutturale e concettuale del settore.

Carlo Scrivano ha espresso la necessità di un rafforzamento che vada oltre il semplice mantenimento dello status quo, orientandosi verso modelli di business più moderni, sostenibili e competitivi a livello globale.

Questa transizione implica non solo un’infrastruttura di mobilità potenziata, ma anche un sistema bancario proattivo, capace di offrire non solo risorse finanziarie, ma anche consulenza specializzata e un supporto mirato all’accesso a fondi pubblici e comunitari.

La rapidità delle risposte e la presenza di interlocutori tecnici qualificati sul territorio sono elementi imprescindibili per massimizzare l’impatto di tali agevolazioni.

Abi Liguria ha ribadito la propria disponibilità a una collaborazione attiva e continuativa, rafforzando il legame tra istituzioni finanziarie e imprese locali.

La discussione ha portato all’evidenziare come stimolare nuovi investimenti diventi un imperativo strategico, promuovendo un approccio orientato alla progettualità.

Luigi Zanti ha sottolineato la necessità di strumenti di agevolazione sempre più efficienti, efficaci e coordinati, in grado di eliminare duplicazioni e ritardi operativi che potrebbero inficiare l’efficacia delle misure di sostegno.

Un’ottimizzazione dei processi e una semplificazione delle procedure amministrative sono considerate prioritarie per incentivare ulteriormente gli investimenti e favorire la crescita sostenibile del turismo ligure, un settore chiave per l’economia regionale.