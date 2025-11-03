Genova città insicura: aumento dei delitti, decima in Italia.

Genova, segnale d’allarme nella mappa della criminalità italiana: l’analisi de “Il Sole 24 Ore”, basata sui dati ufficiali del Viminale, posiziona il capoluogo ligure al decimo posto nella classifica delle città più insicure, con un incremento del 4,91% dei delitti denunciati nel 2024 rispetto all’anno precedente (39.479 denunce totali, equivalenti a 4.822,4 ogni 100.000 abitanti).

Un dato che segnala una tendenza preoccupante, soprattutto se confrontato con la performance di altre realtà liguri.

Imperia segue a ruota, undicesima, con 9.857 denunce (4.712,8 ogni 100.000 abitanti), sebbene in lieve calo rispetto al 2023.

Savona si attesta al quattordicesimo posto (11.455 denunce, 4.288,4 ogni 100.000 abitanti), anch’essa con una diminuzione, mentre La Spezia, al trentanovesimo posto, evidenzia un calo più marcato del 4,11%, pur rappresentando una piazza cruciale per il traffico di stupefacenti, seconda solo a Roma per numero di denunce in questo specifico settore.

L’incremento della criminalità a Genova non può essere analizzato in termini isolati.

È fondamentale considerare il contesto socio-economico più ampio, l’evoluzione delle dinamiche territoriali e l’impatto di fattori esterni.

L’aumento dei reati segnala forse una difficoltà delle istituzioni a rispondere efficacemente alle nuove forme di criminalità, o una maggiore propensione alla denuncia da parte dei cittadini? Ulteriori indagini sarebbero necessarie per chiarire questi aspetti.

Un’analisi più approfondita delle statistiche rivela la stratificazione dei reati che affliggono la città.

In cima alla lista figurano i furti (14.462 denunce), seguiti da danneggiamenti (6.935), truffe e frodi informatiche (5.151) – un fenomeno in rapida crescita e particolarmente insidioso per la sua capacità di colpire anche fasce deboli della popolazione – e lesioni dolose (1.299).

Il traffico di stupefacenti, con 730 denunce, rimane una piaga sociale, alimentando altre forme di criminalità.

Rapine (529) ed estorsioni (197) indicano una crescente sensazione di insicurezza percepita dai cittadini.

La presenza di reati legati al danneggiamento con incendio (52), al contrabbando (49), agli incendi dolosi (36) e, con particolare gravità, allo sfruttamento della prostituzione e alla pornografia minorile (29), dipinge un quadro complesso e allarmante.

L’assenza di denunce relative all’usura, sebbene apparentemente positiva, potrebbe essere sintomatica di una sottostima del fenomeno o di una sua inespressa ufficialità.

A livello provinciale, Imperia si distingue per la significativa presenza di stranieri tra gli arrestati (54,8% del totale), un dato che richiede un’analisi accurata per comprendere le cause e le implicazioni sociali.

Questo dato, unitamente al quadro generale della criminalità, sollecita un approccio multidisciplinare che coinvolga forze dell’ordine, servizi sociali, istituzioni educative e la comunità locale, al fine di implementare strategie di prevenzione mirate e promuovere un ambiente più sicuro e coeso.

L’approfondimento delle cause che hanno portato a questo incremento è fondamentale per orientare le politiche di contrasto alla criminalità e tutelare la qualità della vita dei cittadini.