Il Tartufo: Eccellenza, Cultura e Sviluppo nell’Entroterra Ligure

Il tartufo, ben più di un semplice prodotto gastronomico, incarna un’eredità culturale e un volano economico cruciale per l’entroterra ligure.

La recente edizione della Festa Nazionale del Tartufo di Millesimo, a Savona, ha offerto una vivida dimostrazione di come un tesoro sotterraneo possa elevare un intero territorio, tessendo un legame indissolubile tra storia, tradizione e sviluppo sostenibile.

Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Prodotti Tipici, ha sottolineato come la manifestazione, ormai radicata nel tessuto sociale ed economico locale, rappresenti un esempio emblematico.

Non si tratta solo di celebrare un alimento pregiato, ma di valorizzare un ecosistema complesso di conoscenze, competenze e pratiche tramandate di generazione in generazione.

La ricerca, la lavorazione, la commercializzazione del tartufo sono intrinsecamente legate alla salvaguardia del territorio, alla gestione responsabile delle risorse naturali e alla promozione di un turismo lento e consapevole.

L’assessore al Turismo, Luca Lombardi, ha evidenziato l’evoluzione del panorama turistico regionale, con un crescente interesse per le aree interne, un trend alimentato anche dall’impegno della Regione Liguria.

Questa riscoperta dell’entroterra non è casuale; i viaggiatori moderni cercano autenticità, esperienze immersive, un contatto diretto con la natura e con le comunità locali.

Il tartufo, in questo contesto, funge da chiave d’accesso a un patrimonio inestimabile, un invito a perdersi tra sentieri ombrosi, a scoprire borghi medievali, a gustare sapori genuini.

Paolo Ripamonti, assessore all’Energia, ha concluso sottolineando l’importanza di eventi come la Festa del Tartufo per la coesione sociale e la resilienza delle piccole comunità.

Il tartufo di Millesimo, in particolare, non è solo un prodotto di eccellenza, ma un simbolo identitario, un elemento imprescindibile del patrimonio culturale savonese.

La sua coltivazione, seppur legata a tecniche secolari, richiede un approccio innovativo e sostenibile, che tenga conto delle sfide poste dai cambiamenti climatici e dalle dinamiche di mercato.

La Festa del Tartufo, dunque, si configura come un’occasione per rinsaldare il legame tra le generazioni, per trasmettere la passione per la terra e per promuovere un modello di sviluppo che coniughi tradizione e innovazione, tutela ambientale e prosperità economica.

La sua risorsa non è solo il tartufo, ma la capacità di costruire attorno ad esso una narrazione complessa e affascinante, in grado di attrarre visitatori e investimenti, preservando al contempo l’anima autentica di un territorio ricco di storia e di bellezza.