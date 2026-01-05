Incendio ad Arenzano: fiamme tra Aurelia e pineta, residenti in allarme.

Un grave incendio di vaste proporzioni ha colpito questa mattina il territorio comunale di Arenzano, nel ponente genovese, in un’area cruciale compresa tra la trafficata strada statale Aurelia e la preziosa pineta costiera.

L’emergenza, scaturita presumibilmente da cause ancora da accertare, ha immediatamente rappresentato una seria minaccia per le abitazioni situate in prossimità di Piazza Camillo Golgi, richiedendo un intervento tempestivo e coordinato.

La pericolosità della situazione ha reso necessario l’intervento immediato delle autorità competenti, con conseguente chiusura temporanea della strada statale Aurelia per garantire la sicurezza delle squadre di soccorso e fluidare le operazioni di spegnimento.

La priorità assoluta è stata quella di contenere la propagazione delle fiamme, prevenendo danni a persone e abitazioni.

Le fiamme, intensificate da un vento di tramontana che ha favorito la rapida espansione dell’incendio, hanno lambito a breve distanza le case, spingendo le autorità a raccomandare ai residenti di mantenere le finestre chiuse per limitare l’esposizione a fumo e potenziali sostanze tossiche.

Questa precauzione, purtroppo, è diventata una pratica comune nelle aree a rischio incendio, testimoniando la crescente vulnerabilità del territorio.

L’intervento per domare l’incendio è stato massiccio, coinvolgendo non solo i Vigili del Fuoco, provenienti dalle sedi di Genova Multedo, dalla centrale di Genova e da Varazze (Savona), ma anche un contingente di volontari dell’antincendio boschivo, elementi fondamentali per la gestione di emergenze in aree difficilmente accessibili e per l’utilizzo di tecniche specifiche di spegnimento.

La sinergia tra professionisti e volontari, spesso determinante in queste situazioni, ha contribuito a limitare i danni.

Il controllo delle fiamme è stato raggiunto intorno alle ore 8:30, ma la situazione rimane sotto stretta osservazione.

Le cause dell’incendio, che potrebbero essere di natura accidentale, dolosa o legate a condizioni di siccità e vegetazione secca, sono ora oggetto di indagine.

Questo evento mette in luce, ancora una volta, la fragilità del nostro ecosistema, esacerbata dai cambiamenti climatici e dalla necessità di una gestione più attenta e sostenibile del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione degli incendi e alla sensibilizzazione della popolazione.

La ricostruzione dell’immagine del paesaggio e il ripristino della sicurezza per i residenti richiederanno un impegno costante e una riflessione profonda sulle cause che hanno portato a questa emergenza.