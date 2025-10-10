Incendio distrugge autobus a Orco Feglino: indagini in corso.

Un tragico evento ha colpito la comunità di Orco Feglino, in provincia di Savona, dove un autobus di proprietà della società di trasporto pubblico Tpl Linea è stato consumato dalle fiamme in un incendio di vaste proporzioni lungo la strada comunale in località Rocche Bianche.

La dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ha visto il veicolo distrutto in maniera quasi totale, sollevando interrogativi sulle cause del rogo.

Fortunatamente, al momento dell’incendio l’autobus era privo di passeggeri, permettendo all’autista di mettersi in salvo senza riportare ferimenti gravi.

L’intensità delle fiamme ha esteso i danni a un furgone parcheggiato nelle immediate vicinanze, evidenziando la rapidità con cui l’incendio si è propagato.

La presenza di vegetazione circostante, tipica del territorio savonese, ha contribuito a complicare le operazioni di spegnimento.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, coadiuvati da un’autobotte proveniente dalla centrale di Savona, il cui compito cruciale è stato quello di fornire un notevole quantitativo di acqua per domare il rogo.

Le squadre hanno operato con professionalità ed efficienza, impiegando attrezzature specialistiche come naspi, lance a pressione e autorespiratori per garantire la sicurezza del personale e la rapidità dell’intervento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e determinare le responsabilità.

In via precauzionale, è stata predisposta una postazione di soccorso con un’ambulanza della Croce Bianca di Finale Ligure, pronta a intervenire in caso di necessità.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla manutenzione dei veicoli di trasporto pubblico, sulla sicurezza stradale e sull’importanza di protocolli di intervento rapidi ed efficaci in situazioni di emergenza.

Le indagini in corso mirano a far luce sulle cause dell’incendio e a prevenire il verificarsi di eventi simili in futuro.

La comunità locale è sotto shock, e si attende un’analisi approfondita dell’accaduto per comprendere appieno le ragioni di questa tragica vicenda.