Incendio sulla Tangenziale Sud di Torino: traffico bloccato e operazioni delicate

Nella notte, la tangenziale sud di Torino ha subito un’interruzione prolungata, protrattasi dalle prime ore della sera fino all’alba, a seguito di un grave incendio che ha coinvolto un automezzo pesante alimentato a Gas Naturale Liquefatto (GNL).

L’evento, verificatosi in prossimità dello svincolo della Statale 20, nel comune di Moncalieri, sulla A55 in direzione Savona-Piacenza, ha sollevato complesse sfide operative e impatti significativi sulla viabilità.

Il conducente del veicolo, nel tentativo disperato di domare le fiamme, ha riportato ustioni lievi a mani e volto, necessitando di soccorso medico e trasferimento al C.

T.

O.

di Torino.

La peculiarità dell’alimentazione a GNL ha reso le operazioni di spegnimento particolarmente delicate e richiedenti protocolli specifici per la gestione del rischio, data la potenziale volatilità del combustibile e la formazione di vapori infiammabili.

Un dispositivo di soccorso coordinato e massiccio è stato immediatamente attivato, mobilitando diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Torino Centrale, Lingotto, Vinovo, Santena e Carmagnola.

A supporto, le pattuglie della Polizia Stradale di Torino-Settimo hanno garantito la gestione del traffico e la sicurezza della zona, affiancati dagli ausiliari Itp e dal personale sanitario dell’Azienda Zero, pronti a intervenire in caso di emergenza.

La necessità di assicurare la massima sicurezza dei soccorritori e la protezione dell’ambiente circostante ha imposto la chiusura completa della tangenziale sud in direzione sud.

Le operazioni di spegnimento, protrattesi per diverse ore, sono state seguite da complesse attività di messa in sicurezza, culminate nel travaso del GNL dal serbatoio del veicolo danneggiato.

Questa fase, cruciale per prevenire ulteriori rischi di incendio o esplosioni, ha richiesto l’utilizzo di attrezzature specialistiche e competenze specifiche.

L’interruzione del traffico ha inevitabilmente generato forti ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code che si sono estese per diversi chilometri.

Per agevolare la fluidità del traffico alternativo, inizialmente è stato disposto l’obbligo di uscita allo svincolo Sito Interporto, successivamente spostato allo svincolo Debouché.

L’episodio sottolinea la crescente importanza di protocolli di emergenza mirati per veicoli alimentati a combustibili alternativi, come il GNL, in grado di rispondere in modo rapido ed efficace a eventi imprevisti, minimizzando i rischi per la sicurezza pubblica e l’ambiente.