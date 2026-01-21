Intossicazione da Monossido: Emergenza a Rezzo, Tre Anziani Soccorsi

Verso le 19:30 di ieri sera, in una residenza isolata nella frazione di Lavina a Rezzo, nell’entroterra imperiese, si è verificata una grave emergenza sanitaria che ha visto coinvolti tre individui, marito e moglie, unitamente a una parente, tutti di età avanzata, attorno ai sessant’anni.

L’evento, che ha portato all’intossicazione acuta da monossido di carbonio, ha trovato i due adulti privi di sensi al momento del ritrovamento, richiedendo un intervento immediato e coordinato.

La tempestività dei soccorsi è stata cruciale.

Sul luogo dell’evento si è prontamente mobilitato un team multidisciplinare, composto dal personale medico e infermieristico del 118, con un’automedica avanzata e tre ambulanze terrestri, unitamente ai vigili del fuoco, che hanno provveduto a garantire la sicurezza della zona e a supportare le operazioni di soccorso.

La gravità della situazione, caratterizzata dall’impossibilità di impiegare l’elisoccorso a causa delle avverse condizioni meteorologiche e dalla simultanea indisponibilità di una seconda automedica proveniente da Savona, impegnata in un altro evento critico, ha imposto una gestione ancora più efficiente delle risorse disponibili.

L’intossicazione da monossido di carbonio rappresenta un pericolo silenzioso e insidioso, spesso associato a malfunzionamenti di impianti di riscaldamento non correttamente ventilati o a combustioni incomplete in ambienti chiusi.

Le conseguenze di un’esposizione prolungata a questa sostanza incolore e inodore possono essere devastanti, includendo danni neurologici permanenti e, nei casi più gravi, la perdita della vita.

La prevenzione, attraverso controlli periodici degli impianti, l’installazione di rilevatori di monossido di carbonio e la consapevolezza dei rischi associati, si rivela fondamentale per evitare tragedie simili.

Attualmente, le autorità competenti stanno conducendo indagini approfondite per ricostruire con precisione la dinamica degli eventi e accertare le cause che hanno portato all’accumulo di monossido di carbonio nell’abitazione.

L’analisi dei sistemi di riscaldamento, la verifica della corretta ventilazione degli ambienti e l’esame delle condizioni generali dell’immobile saranno cruciali per comprendere appieno la sequenza degli accadimenti e per adottare misure preventive adeguate, con l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza della comunità.

La vicenda sottolinea l’importanza di una costante vigilanza e di una cultura della sicurezza incentrata sulla prevenzione dei rischi domestici.