Liguria: 70.000 Euro per la Salute Mentale degli Adolescenti

In Liguria, una risposta concreta al crescente fenomeno del disagio psichico adolescenziale prende forma grazie a un’iniziativa sinergica che coinvolge l’Istituto Pediatrico Gaslini, la sua fondazione di supporto ‘Gaslininsieme’ e l’associazione ‘C’è Da Fare’, guidata da Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi.

Quest’ultima, attraverso una campagna di raccolta fondi di successo, devolverà 70.000 euro, segnando un passo significativo nella lotta per la salute mentale dei giovani.

Il quadro demografico e sociale della Liguria rivela una tendenza allarmante: un incremento esponenziale di problematiche psichiatriche tra gli adolescenti, particolarmente accentuato nelle aree più marginali e periferiche.

Depressione, autolesionismo, pensieri suicidari e un profondo isolamento sociale non sono più fenomeni isolati, ma segnali tangibili di una crisi che investe famiglie, istituzioni scolastiche e il sistema sanitario regionale.

Questa realtà complessa richiede interventi mirati e tempestivi, e la partnership tra ‘C’è Da Fare’ e l’ospedale Gaslini si pone come risposta a questa urgente necessità.

Il progetto, concepito come un intervento strutturato e a più livelli, si articola in due moduli distinti ma complementari.

Il primo modulo mira a rafforzare i servizi di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia offerti nelle strutture del Gaslini Diffuso, distribuite nei comuni di Imperia, Savona e Lavagna.

L’obiettivo è garantire l’accesso precoce a valutazioni specialistiche ambulatoriali, consulenze mirate per i reparti pediatrici e psichiatrici, supporto attraverso piattaforme di telemedicina e sessioni collaborative che coinvolgono diverse figure professionali (psicologi, neuropsichiatri, educatori).

Questo approccio multidisciplinare mira a fornire una valutazione completa e un intervento personalizzato per ogni singolo adolescente.

Il secondo modulo si concentra sull’erogazione di percorsi psicoterapeutici intensivi, rivolti a un gruppo selezionato di dieci adolescenti che presentano le problematiche psicopatologiche più gravi.

Questo percorso prevede una presa in carico psicoterapeutica continuativa, della durata di un anno, con incontri settimanali individuali con psicologo e neuropsichiatra, un sistema di monitoraggio clinico strutturato e gruppi di supporto per i genitori.

L’enfasi è posta sulla creazione di un ambiente terapeutico sicuro e di sostegno, volto a promuovere la resilienza, l’autostima e la capacità di affrontare le sfide della vita.

Il coinvolgimento attivo dei genitori è considerato un elemento cruciale per il successo del percorso terapeutico, favorendo una comprensione più profonda delle dinamiche familiari e promuovendo strategie di comunicazione efficaci.

L’iniziativa si prefigge di creare un modello replicabile in altre regioni, dimostrando come un impegno congiunto di istituzioni, associazioni e volontari possa fare la differenza nella vita di giovani vulnerabili.