Liguria in festa: arriva la fiamma olimpica Milano-Cortina 2026

La Liguria si appresta ad accogliere un evento di portata storica: il passaggio del corteo olimpico e della fiamma di Milano-Cortina 2026, un’occasione unica per celebrare lo spirito olimpico e la passione per lo sport che anima la regione.

Il 9 e il 10 gennaio, un itinerario suggestivo attraverserà la Liguria, regalando emozioni e coinvolgendo comunità intere.

L’arrivo della fiaccola, accompagnata dalla carovana di Coca-Cola, partner storico dei Giochi Olimpici fin dal 1928, rappresenta un connubio perfetto tra tradizione, innovazione e impegno sociale.

La carovana, un vero e proprio villaggio mobile di circa 600 metri, non solo custodirà la sacra fiamma, ma anche promuoverà una cultura della sostenibilità grazie a un truck dedicato alla raccolta differenziata delle lattine.

Il Porto Antico di Genova, in particolare Calata Mandraccio, sarà il cuore pulsante della prima tappa, ospitando un villaggio olimpico effimero, un luogo di festa e scoperta.

Non si tratta semplicemente di un’area di intrattenimento, ma di uno spazio progettato per creare un’esperienza immersiva nel mondo olimpico.

Oltre alla distribuzione di bevande Coca-Cola, nella sua versione “original” e “zero”, e alla possibilità di gustare una fetta di pizza il cui ricavato andrà a sostenere il Banco Alimentare, il villaggio offrirà un ricco programma di attività.

La musica, con dj set e vocalist, animerà l’attesa del passaggio della fiaccola, creando un’atmosfera coinvolgente e festosa.

Un’area sport dedicata offrirà la possibilità di avvicinarsi ad alcune discipline olimpiche, come l’hockey su ghiaccio, con attività pratiche e dimostrazioni.

Le famiglie potranno immortalare il momento in un’esperienza fotografica a bordo di un bob, mentre simulatori sportivi permetteranno di provare l’ebbrezza dello sci e di altri sport.

L’itinerario, che parte da Massa alle 9:09 del 9 gennaio, si snoda attraverso paesaggi mozzafiato, con tappe speciali nelle Cinque Terre, precisamente a Riomaggiore e Manarola, per poi proseguire verso La Spezia, Chiavari, Lavagna, Portofino e, infine, Rapallo.

Ogni località sarà protagonista di momenti dedicati, con iniziative e intrattenimento per accogliere al meglio la fiaccola.

L’arrivo a Genova è previsto per le 19:30.

Il giorno successivo, il 10 gennaio, la carovana olimpica riprenderà il cammino da Savona, attraversando Imperia e Sanremo, per concludere la sua permanenza in Liguria a Cuneo, in Piazza Galimberti.

Questo percorso non è solo una celebrazione sportiva, ma un’occasione per rafforzare il senso di comunità, promuovere valori di inclusione e sostenibilità, e lasciare un’eredità positiva per le generazioni future, incarnando lo spirito di festa e condivisione che contraddistingue i Giochi Olimpici.