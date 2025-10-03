Liguria: la blue economy traina il futuro, Savona al centro.

La Liguria si proietta verso il futuro come fulcro propulsivo dell’economia del mare, un ecosistema dinamico che abbraccia porti, logistica avanzata e sviluppo sostenibile.

Savona, in particolare, emerge come polo cruciale per la *blue economy*, un settore in rapida espansione che richiede una visione strategica e un impegno concreto.

L’ambizione regionale, espressa durante il ‘SavonaeVado Ports Forum’, è quella di estendere i benefici di questa crescita anche all’entroterra, con un focus specifico sulla Val Bormida, attualmente penalizzata da una Zona Logistica Semplificata (ZLS) insufficiente rispetto alle Zone Economiche Speciali (ZES) presenti in altre regioni italiane.

La ZLS, pur rappresentando un primo passo, deve essere potenziata significativamente, dotandola di un pacchetto di agevolazioni mirate a stimolare gli investimenti e favorire la movimentazione efficiente delle merci.

L’obiettivo non è solo quello di ridurre i costi per le imprese, ma anche di creare nuove opportunità di lavoro e di generare un impatto positivo sull’economia locale.

Un’infrastruttura logistica efficiente è infatti un fattore determinante per attrarre investimenti esteri e per rafforzare la competitività del territorio.

La Liguria, custode di una millenaria tradizione marittima, si riconferma un crocevia strategico per i flussi commerciali tra Europa, Africa e Medio Oriente.

Il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, in particolare, riveste un ruolo chiave a livello nazionale e internazionale, grazie alla sua posizione geografica privilegiata e alla sua capacità di offrire servizi logistici avanzati.

Questa vocazione storica, lungi dall’essere un retaggio del passato, si traduce oggi in un vantaggio competitivo in grado di generare sviluppo e prosperità.

Il Presidente della Regione, Marco Bucci, sottolinea la necessità di un approccio integrato, che metta al centro il dialogo costante tra le realtà produttive, le associazioni di categoria e l’Autorità di Sistema Portuale.

Un dialogo costruttivo, basato sulla trasparenza e sulla condivisione di obiettivi, è fondamentale per superare le criticità e per cogliere le opportunità che si presentano.

La Regione si impegna a perseguire un percorso di modernizzazione e di efficienza, eliminando gli ostacoli burocratici che rallentano i processi decisionali e che penalizzano la crescita delle imprese.

L’ambizione è quella di creare un ambiente favorevole agli investimenti, caratterizzato da infrastrutture all’avanguardia, servizi logistici di alta qualità e una governance efficiente.

Questo richiede un impegno costante per la semplificazione delle procedure, la digitalizzazione dei processi e la promozione dell’innovazione.

La Val Bormida, con il suo potenziale agricolo, industriale e turistico, deve essere pienamente integrata in questa visione strategica, beneficiando degli stessi vantaggi offerti alle aree costiere.

L’inclusione dell’entroterra non è solo una questione di equità territoriale, ma una condizione necessaria per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile dell’intera regione.