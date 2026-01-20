Neutralizzata rete criminale transnazionale: 9 arresti tra Italia e Europa.

Un’articolata rete criminale transnazionale, con radici profonde in Albania e ramificazioni estese in Italia e in Europa, è stata neutralizzata grazie a un’operazione congiunta che ha visto la polizia di Reggio Emilia collaborare con forze dell’ordine francesi, spagnole e albanesi.

L’intervento, eseguito in data odierna, ha portato all’emissione di nove ordinanze di custodia cautelare in carcere, disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna su impulso della Direzione Distrettuale Antimafia.

L’indagine, durata mesi e basata su complesse attività di intercettazioni telefoniche e ambientali, ha permesso di ricostruire l’organizzazione di un gruppo criminale dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L’associazione, strutturata secondo schemi gerarchici e con una forte specializzazione dei ruoli, operava lungo una rotta consolidata che partiva dai paesi produttori, attraversava l’Europa e si dirigeva verso il mercato italiano.

Le perquisizioni e gli arresti, che hanno coinvolto le province di Reggio Emilia, Bergamo, Brescia e Savona, unitamente a interventi mirati in Francia, Spagna e Albania, testimoniano la natura transnazionale dell’attività illecita.

La collaborazione con le autorità di polizia straniere, in particolare con il Dipartimento della Polizia Criminale albanese, si è rivelata cruciale per il successo dell’operazione, evidenziando la necessità di un approccio coordinato per contrastare efficacemente le organizzazioni criminali che operano al di fuori dei confini nazionali.

L’indagine ha permesso di svelare non solo i canali di approvvigionamento e distribuzione della droga, ma anche le dinamiche interne all’organizzazione, svelando strategie di riciclaggio di denaro sporco e l’adozione di misure per eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Le accuse contestate ai destinatari delle misure cautelari includono l’associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, con l’aggravante della transnazionalità e della disponibilità ad utilizzare metodi di riciclaggio di denaro.

Questo caso sottolinea, ancora una volta, la sfida rappresentata dalle organizzazioni criminali che sfruttano la globalizzazione per espandere le proprie attività illecite e l’importanza di una cooperazione internazionale rafforzata per contrastarle.