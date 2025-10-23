Nuova rotta Italia-Libia: Vado Ligure apre al trasporto rotabili

Un’innovativa linea di collegamento portuale, pensata per facilitare il trasporto di merci rotobili tra l’Italia e la Libia, prenderà il via alla fine di ottobre presso il Reefer Terminal di Vado Ligure (Savona).

La nave cargo *Lider Trabzon*, prima di una serie di tre imbarcazioni di tipo *lo-lo* e *ro-ro* gestite dalla compagnia di navigazione Blue Lines, segnerà l’apertura di questa nuova rotta commerciale diretta al porto di Misurata.

La frequenza delle toccate a Vado Ligure sarà ogni venti giorni, con le navi che attrreranno presso una banchina appositamente progettata per la movimentazione di rotabili, estesa per duecento metri.

Questa iniziativa sottolinea la notevole capacità di adattamento del Reefer Terminal, parte del complesso Vado Gateway, nel gestire una gamma diversificata di merci, superando la tradizionale specializzazione.

Santi Casciano, amministratore delegato di Vado Gateway e Reefer Terminal, evidenzia come la struttura sia in grado di accogliere non solo la frutta, il suo core business storico, ma anche merci fuori sagoma, container non refrigerati e, ora, rotabili, testimoniando una visione strategica volta alla diversificazione e all’ottimizzazione delle risorse.

Il progetto mira a rafforzare significativamente il business dei rotabili, sia in termini di esportazioni che di importazioni.

Oltre alla presenza di una banchina dedicata, la struttura dispone di un’area di parco auto, capace di accogliere fino a ottocento veicoli, offrendo una soluzione logistica completa e integrata.

Questo investimento strategico non compromette tuttavia la consolidata leadership del Reefer Terminal nella movimentazione di prodotti ortofrutticoli, un settore in cui il terminal si è affermato come punto di riferimento nel bacino del Mediterraneo.

La linea marittaria rappresenta quindi un’espansione mirata, capace di valorizzare le infrastrutture esistenti e di rispondere alle crescenti esigenze del mercato, offrendo una soluzione efficiente e competitiva per il trasporto di rotabili tra l’Italia e la Libia, contribuendo allo sviluppo di un corridoio commerciale strategico.

L’iniziativa riflette una chiara volontà di evolvere, abbracciando nuove opportunità di crescita e consolidando la posizione di Vado Ligure come hub logistico di primaria importanza.