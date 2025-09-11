Nuovi Comandi Carabinieri: Rinnovamento e Continuità in Provincia di Nuoro

Rinnovamento e Continuità: Nuovi Comandi nelle Compagnie Carabinieri della Provincia di NuoroUn significativo cambio di consegne ha recentemente interessato le Compagnie e i Nuclei Carabinieri operanti nella provincia di Nuoro, sottolineando un rinnovamento delle figure apicali volto a rafforzare la presenza e l’efficacia dell’Arma sul territorio.

Il Colonnello Gennaro Cassese, Comandante provinciale, ha presieduto una cerimonia di avvicendamento, presentando i nuovi ufficiali destinati ad assumere ruoli chiave nell’organizzazione.

La Compagnia di Isili accoglie il Capitano Angela Bellomo, una giovane ufficiale classe 1996, il cui percorso formativo testimonia un solido impegno accademico e una preparazione specialistica.

Dopo aver frequentato l’Accademia Militare di Modena e conseguito una Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, il Capitano Bellomo ha maturato esperienza come Comandante di Plotone e insegnante nella Scuola Allievi di Iglesias, per poi guidare il Nucleo Operativo e Radiomobile di Porto Torres.

La sua nomina a Isili rappresenta un importante passo nella sua carriera, portando con sé una visione innovativa e un profondo senso del dovere.

Il Capitano Nicola Caterino assume il comando della Compagnia di Bitti, forte di una solida base formativa e di un’esperienza operativa diversificata.

Nato a Capua nel 1994, ha frequentato sia l’Accademia Militare di Modena che la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, consolidando le sue competenze in ambito militare e giuridico.

Il suo percorso professionale lo ha visto impegnato in ruoli di comando all’interno di Compagnie operative e di intervento, culminando con l’incarico di NORM presso la Compagnia Carabinieri di Ancona, esperienza che gli fornirà strumenti preziosi per affrontare le sfide del territorio bitto.

Un passaggio di testimone particolarmente significativo vede il Capitano Fabrizio Meleddu chiamato ad assumere la guida del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo.

La sua carriera, costellata di successi e di un’intensa attività sul campo, testimonia una profonda dedizione all’Arma.

Dopo un lungo periodo trascorso in Sardegna, con particolare focus sulla Sezione Operativo di Olbia, e dopo aver retto il Comando della Compagnia di Tonara, il Capitano Meleddu porterà la sua esperienza e la sua competenza nella lotta alla criminalità organizzata, rafforzando le capacità investigative del Reparto Operativo.

A succedere al Capitano Meleddu al comando del NORM di Macomer è il Sottotenente Cesare Sciocchetti, un ufficiale con un curriculum accademico impressionante e una storia sportiva di rilievo.

La sua laurea in Scienze dei Servizi Giuridico, Economia Aziendale e Giurisprudenza riflettono una preparazione completa e una visione chiara e dinamismo.

