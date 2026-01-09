Nuovo polo scolastico a Giustenice: un investimento per il futuro.

A Giustenice, nel cuore del Savonese, si è concretizzato un tassello cruciale di una visione più ampia: l’inaugurazione del primo dei due nuovi plessi che costituiranno il polo scolastico comunale.

L’evento, a cui hanno presieduto figure di rilievo come l’assessore regionale all’Edilizia scolastica Marco Scajola, l’assessore alla Sicurezza Paolo Ripamonti e il sindaco Mauro Boetto, segna un punto di svolta per la comunità locale, proiettandola verso un futuro educativo rinnovato.

Il progetto, lungimirante e strutturato, mira a realizzare un polo scolastico che trascenda la semplice funzione di edificio, configurandosi come un vero e proprio hub educativo, capace di rispondere in maniera efficace e innovativa alle esigenze emergenti delle famiglie e del territorio.

L’investimento complessivo si articola in due interventi specifici: la realizzazione di una struttura dedicata all’asilo nido e alle sezioni primavera, cofinanziata attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con un contributo di 1,4 milioni di euro, e il plesso inaugurato oggi, destinato alla scuola dell’infanzia e primaria, sostenuto dal Ministero dell’Istruzione con un finanziamento di circa 2,2 milioni.

L’impegno della Regione Liguria si estende ben oltre il sostegno finanziario diretto alle costruzioni.

Attraverso un intervento di rigenerazione urbana mirato, la regione ha contribuito a valorizzare gli spazi esterni del polo scolastico, creando un parco giochi attrezzato, un orto didattico e un parcheggio, migliorando significativamente la qualità della vita della comunità e la fruibilità degli spazi pubblici.

Questo intervento di valorizzazione del contesto urbano è stato finanziato con 250.000 euro, elevando il valore complessivo dell’investimento per il polo scolastico a oltre 4,4 milioni di euro, frutto di una sinergia virtuosa tra risorse ministeriali, regionali e comunali.

La posa della prima pietra, risalente a febbraio 2023, sembra ormai un ricordo lontano, superato dalla gioia di vedere il progetto concretizzarsi.

Come sottolinea l’assessore Scajola, questo investimento rappresenta una dichiarazione d’intenti verso il futuro: “Investire nell’edilizia scolastica significa investire nel futuro delle nostre comunità”.

Le nuove strutture, infatti, non sono solo edifici moderni, sicuri e funzionali, ma luoghi pensati per essere accoglienti e stimolanti, veri e propri laboratori di crescita e apprendimento per i bambini, accompagnandoli nei primi, cruciali anni della loro formazione.

Il progetto si pone dunque come un catalizzatore di sviluppo sociale ed economico, creando opportunità di crescita per le nuove generazioni e rafforzando il tessuto connettivo del territorio.