Porto Tirreno Meridionale: Crescita Esponenziale verso i 7 Milioni di Teu

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Meridionale e Ionio si proietta verso un futuro di crescita esponenziale, segnando un 2024 con 3,9 milioni di Teu e accumulando già 3,3 milioni nei primi dieci mesi del 2024.

Queste cifre, unite all’ambizioso obiettivo di superare la soglia dei 4 milioni di Teu nel 2025, sono state delineate dal Commissario Straordinario, Paolo Piacenza, durante la Genoa Shipping Week, un evento cruciale per l’analisi delle dinamiche containeristiche globali.

Piacenza, in attesa dell’ufficiale nomina a Presidente, ha tracciato una visione strategica che prevede un ulteriore salto di qualità, puntando a raggiungere i 7 milioni di Teu entro il 2029.

Tale ambizione si fonda su una serie di interventi mirati a potenziare le infrastrutture e ad adottare soluzioni innovative per rendere il porto sempre più efficiente e sostenibile.

Un elemento chiave di questo piano di sviluppo è il progetto di dragaggio, imminente avvio compreso entro la fine dell’anno, che porterà ad un fondale di -17/-18 metri.

Questo permetterà l’attracco di navi mercantili di dimensioni sempre maggiori, ampliando la capacità di movimentazione del porto e rafforzando la sua posizione strategica nel Mediterraneo.

Parallelamente, si stanno realizzando interventi significativi per l’implementazione del cosiddetto “cold ironing”, una tecnologia che consente alle navi di disattivare i propri motori durante la sosta in porto e di attingere energia direttamente dalla rete elettrica terrestre.

Questa soluzione, oltre a ridurre significativamente le emissioni inquinanti e il rumore, contribuisce a migliorare la qualità dell’aria e a creare un ambiente più vivibile per le comunità portuali.

La visione di Piacenza non si limita a incrementare i volumi di traffico, ma mira a trasformare il porto in un hub logistico all’avanguardia, capace di rispondere alle sfide della globalizzazione e della transizione ecologica.

L’investimento in infrastrutture, l’adozione di tecnologie innovative e la promozione di una cultura della sostenibilità rappresentano i pilastri di questa strategia, volta a garantire la competitività del porto e a creare valore per il territorio.

Il percorso verso i 7 milioni di Teu entro il 2029 si configura dunque come un progetto di sviluppo complesso e articolato, che richiede un impegno costante e una visione condivisa da parte di tutti gli attori coinvolti.