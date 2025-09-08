Raddoppio Finale-Andora: svolta cruciale per il Ponente ligure

L’inizio della Conferenza dei Servizi per il raddoppio ferroviario Finale Ligure-Andora segna un punto di svolta cruciale per il Ponente ligure e per l’intero sistema infrastrutturale nazionale.

Più che una semplice opera edile, questo progetto rappresenta un investimento strategico di ampio respiro, capace di innescare dinamiche positive a livello economico, sociale e ambientale.

Storicamente, questa porzione di rete ferroviaria ha rappresentato un collo di bottiglia, limitando la connettività e frenando lo sviluppo di un territorio ricco di potenzialità.

Il raddoppio, pertanto, non è solo una questione di aumento della capacità di trasporto, ma un intervento di modernizzazione e di potenziamento cruciale per la Liguria e per i suoi collegamenti con l’Europa.

L’importanza del collegamento Finale-Andora trascende i confini regionali, configurandosi come un nodo nevralgico all’interno della rete transeuropea TEN-T.

Questa linea funge da porta d’accesso privilegiata per i flussi merci e passeggeri diretti verso la Francia e la Spagna, rafforzando il ruolo dell’Italia come hub logistico e commerciale nel Mediterraneo.

Un’infrastruttura efficiente e capillare facilita non solo il trasporto di persone, ma anche la circolazione di beni, con un impatto diretto sulla competitività delle imprese e sulla crescita economica dell’intero Paese.

Oltre ai benefici diretti in termini di riduzione dei tempi di percorrenza e di miglioramento della mobilità, il progetto di raddoppio genera effetti positivi indotti sul territorio.

Si prevede un aumento dell’attrattività turistica, un potenziamento del tessuto economico locale, e una maggiore valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

L’opera stimola la creazione di nuove opportunità di lavoro e favorisce la riqualificazione di aree marginali, contribuendo a ridurre le disparità territoriali.

La Conferenza dei Servizi in corso rappresenta una fase determinante per definire gli aspetti tecnici e amministrativi del progetto, garantendo la sua sostenibilità e la sua fattibilità.

L’auspicio è che tale fase si concluda rapidamente, consentendo di accelerare il passaggio alla fase operativa e di avviare i lavori sul campo.

La realizzazione di opere infrastrutturali di questa portata richiede un impegno congiunto e coordinato tra istituzioni, enti territoriali e Governo.

Questo progetto è la prova tangibile che, attraverso la collaborazione e la determinazione, è possibile trasformare le aspirazioni in realtà e consegnare al Paese infrastrutture moderne, efficienti e sostenibili, capaci di promuovere la crescita e il benessere collettivo.

L’iniziativa Finale-Andora simboleggia, quindi, non solo un investimento nel ferro, ma un investimento nel futuro del territorio e del Paese.