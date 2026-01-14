Rapina a un turista ad Alassio: tre arresti e indagini

Nel corso di un’operazione mirata, i Carabinieri della Compagnia di Alassio hanno eseguito tre arresti a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Savona.

I soggetti, tre giovani uomini di età compresa tra i diciotto e i diciannove anni, privi di fissa dimora e provenienti rispettivamente dalle province di Alessandria e Como, di nazionalità nordafricana, sono accusati di aver perpetrato una rapina aggravata ai danni di un turista milanese durante la notte tra il 2 e il 3 agosto.

L’arresto rappresenta l’epilogo di un’indagine condotta con meticolosa attenzione ai dettagli, che ha fatto luce su dinamiche criminali complesse e sul modus operandi dei responsabili.

L’attività investigativa, avviata immediatamente dopo la denuncia del fatto da parte della vittima, si è concentrata sull’analisi di elementi di scena, testimonianze raccolte e acquisizione di immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza dislocati nella zona.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla rapina, rivelando un’azione premeditata e coordinata.

I Carabinieri hanno ricostruito il percorso dei malfattori, individuando i luoghi di appostamento e le modalità di avvicinamento alla vittima, un giovane turista milanese ignaro del pericolo.

L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP, si basa su un solido quadro probatorio che emerge dall’insieme degli elementi raccolti durante le indagini.

Il provvedimento restrittivo, che prevede la detenzione in carcere, è una misura volta a garantire la sicurezza pubblica e a impedire la reiterazione di condotte criminali.

Questo episodio solleva interrogativi importanti sul fenomeno della criminalità minorile e sulle dinamiche sociali che possono condurre i giovani a intraprendere percorsi illegali.

La prossimità geografica delle province di origine dei responsabili suggerisce la possibilità di reti criminali transprovinciali, richiedendo un’azione di coordinamento tra le forze dell’ordine delle diverse aree coinvolte.

L’operazione dei Carabinieri di Alassio testimonia l’impegno costante delle istituzioni nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini, rafforzando la percezione di legalità e la fiducia nelle forze dell’ordine.

Il caso è ora al vaglio della magistratura, che dovrà accertare la responsabilità dei soggetti arrestati e definire la pena da infliggere, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla difesa.

L’auspicio è che questa vicenda possa fungere da monito e stimolare ulteriori riflessioni sulle cause profonde della criminalità e sulle strategie più efficaci per prevenirla.