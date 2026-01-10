Resti Umani Scoperti in Savona: Riapre il Caso Fontana.

La scoperta di resti umani in una zona boschiva tra Ferrania e Altare, nell’entroterra savonese, ha scosso la comunità locale e mobilitato le autorità.

L’allarme è giunto da un gruppo di cacciatori, impegnati in una battuta di ricerca, che si è imbattuto in un ritrovamento inquietante in un contesto naturale apparentemente idilliaco.

Immediatamente attivati i Carabinieri, i cui uomini hanno isolato l’area e avviato le prime indagini, mantenendo un rigoroso silenzio per preservare l’integrità delle operazioni investigative in corso.

La posizione del ritrovamento, in prossimità di un corso d’acqua, introduce elementi di complessità nella ricostruzione degli eventi.

La presenza di acqua potrebbe aver contribuito a disperdere tracce cruciali o a modificare lo stato dei resti, rendendo più arduo il compito degli esperti.

Si presume che una perizia balistica e una valutazione del contesto ambientale siano elementi chiave per comprendere le dinamiche che hanno portato a questo ritrovamento.

L’incidente si colloca in un quadro di preoccupazione più ampia, poiché la zona è stata teatro, poche settimane prima, della scomparsa di Salvatore Fontana, un cacciatore novantenne.

Fontana, noto per le sue uscite venatorie solitarie, si era allontanato dalla sua abitazione il 26 ottobre, senza lasciare traccia.

La sua sparizione aveva già generato un’operazione di ricerca estesa, coinvolgendo squadre di soccorso e unità cinofile, senza esito.

L’attuale scoperta riapre le indagini sulla scomparsa di Fontana, sollevando la possibilità, seppur al momento puramente ipotetica, di un collegamento tra i due eventi.

Il procuratore della Repubblica di Savona, Ubaldo Pelosi, è stato informato e sta coordinando le operazioni, consapevole della delicatezza del caso e dell’importanza di evitare interpretazioni affrettate.

Il riconoscimento formale del cadavere è la priorità immediata.

Gli inquirenti si avvaranno della collaborazione di antropologi forensi e genetisti per stabilire l’identità del defunto e ricostruire la sua storia.

La valutazione delle condizioni scheletriche, l’analisi del DNA e l’eventuale presenza di tracce di violenza saranno elementi cruciali per far luce sulla vicenda.

Oltre agli aspetti legali e investigativi, il ritrovamento solleva interrogativi sulla sicurezza nelle zone boschive, la necessità di promuovere una cultura della prevenzione e la fragilità della condizione umana, esposta ai rischi dell’ambiente naturale e, potenzialmente, di comportamenti imprevedibili.

La comunità savonese attende con apprensione gli sviluppi delle indagini, sperando in una rapida risoluzione del mistero e in una risposta che possa lenire il dolore e l’incertezza che avvolgono la zona.