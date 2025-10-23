Riqualificazione Viadotto Geminiani: Traffico A7 Provvisoriamente Limitato

Interventi di Riqualificazione Strutturale sul Viadotto Geminiani: Implicazioni per la Circolazione sulla A7La società Autostrade per l’Italia ha annunciato la pianificazione di interventi di manutenzione straordinaria sul viadotto Geminiani, situato sull’autostrada A7 Genova-Serravalle, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità nel fine settimana del 24-26 ottobre.

Queste operazioni, programmate per garantire la durabilità e la sicurezza dell’infrastruttura, richiederanno la temporanea riduzione o interruzione del traffico in tratti specifici della carreggiata.

L’intervento, che si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione delle infrastrutture autostradali liguri, prevede la ricostruzione parziale della soletta del viadotto e la successiva rifacimento del manto stradale.

L’approccio adottato mira a minimizzare la durata complessiva dei lavori, ottimizzando il cronoprogramma e favorendo un rapido ritorno alle normali condizioni di percorribilità, soprattutto in vista del flusso domenicale di rientro verso Milano.

Dettaglio delle Misure di Gestione del Traffico:Il piano di interventi prevede una suddivisione in tre fasi distinte, ciascuna con specifiche limitazioni alla circolazione:* Fase 1 (Venerdì 24 Ottobre, ore 20:00 – 21:00): Riduzione della carreggiata a una sola corsia nel tratto compreso tra l’innesto con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione Serravalle/Milano.

Questa misura preliminare serve a preparare il cantiere e a gestire il traffico in condizioni di carreggiata ridotta.

* Fase 2 (Venerdì 24 Ottobre, ore 21:00 – Sabato 25 Ottobre, ore 11:00): Chiusura completa del tratto autostradale compreso tra l’innesto con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, sempre in direzione Serravalle/Milano.

Questa fase è cruciale per consentire l’esecuzione di attività strutturali che, per motivi tecnici imprescindibili, richiedono l’assenza di traffico.

La chiusura mira a garantire la massima efficienza e sicurezza nell’esecuzione delle operazioni, evitando interferenze con la circolazione.

* Fase 3 (Sabato 25 Ottobre, ore 11:00 – Domenica 26 Ottobre, ore 6:00): Riapertura parziale del tratto autostradale (una sola corsia) e successiva riapertura completa alle ore 6:00 di domenica 26 ottobre.

Sarà inoltre prevista una chiusura notturna del raccordo A12-Genova Bolzaneto in direzione Serravalle/Milano, dalle 22:00 di sabato 25 alle 6:00 di domenica 26 ottobre.

Percorsi Alternativi Consigliati:Per agevolare la circolazione dei veicoli interessati dalle chiusure, Autostrade per l’Italia consiglia i seguenti percorsi alternativi:* Opzione 1: Seguire la A10 Genova-Savona in direzione Savona, quindi immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e raggiungere la A7 attraverso la D26 Diramazione Predosa-Bettole.

* Opzione 2: Utilizzare la viabilità ordinaria da Genova e immettersi sulla A7 attraverso il casello di Bolzaneto.

L’amministrazione concessionaria raccomanda agli utenti di pianificare attentamente il proprio viaggio, consultare il sito web di Autostrade per l’Italia per informazioni aggiornate sul traffico e considerare i percorsi alternativi proposti, al fine di ridurre al minimo i disagi e garantire un viaggio sicuro e scorrevole.

È fondamentale prestare particolare attenzione alla segnaletica presente sul territorio e rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale di supporto.