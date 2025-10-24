Salute dell’atleta: Diagnostica avanzata per performance ottimali

Salute dell’atleta: un approccio integrato tra diagnostica avanzata e performance sportivaUn’iniziativa innovativa ha catalizzato l’attenzione a Pharmexpo, la fiera dedicata all’industria farmaceutica e diagnostica in corso a Napoli.

L’evento, svoltosi nella sala Capri, ha visto la collaborazione tra Minias Global Diagnostics, azienda savonese all’avanguardia nel settore della diagnostica di laboratorio, e Cesport Italia, società sportiva impegnata nella pallanuoto di alto livello.

Il focus del dibattito è stato l’integrazione tra la valutazione diagnostica avanzata e l’ottimizzazione della performance atletica, un approccio che guarda alla salute dell’atleta come elemento chiave per il successo sportivo.

L’iniziativa, consolidata da due anni di lavoro congiunto, si basa su un protocollo di monitoraggio personalizzato.

Bruno Pizzochero, amministratore di Minias, ha illustrato come l’impiego di tecnologie diagnostiche all’avanguardia consenta di raccogliere dati precisi e rilevanti sul profilo biologico di ciascun atleta.

Questo monitoraggio, condotto da un team multidisciplinare di specialisti, medici e personale sanitario, non si limita a un controllo standard, ma mira a costruire un quadro funzionale completo, capace di identificare punti di forza e aree di miglioramento.

L’obiettivo è ottimizzare le capacità fisiche individuali, gestendo in modo proattivo i picchi di carico, i periodi di recupero e i potenziali fattori di rischio.

Giuseppe Esposito, presidente di Cesport Italia, ha sottolineato l’importanza cruciale di questo sistema per la tutela della salute degli atleti.

“Non si tratta semplicemente di verificare lo stato fisico,” ha affermato, “ma di intercettare tempestivamente segnali di allarme, sia a livello di prestazione che di benessere fisico.

Questo ci permette di intervenire immediatamente, garantendo la continuità e la sicurezza dell’attività sportiva.

” Germana Esposito, ricercatrice in Chimica organica presso l’Università Federico II di Napoli, e Fabio Mari, medico dello staff sanitario di Cesport, hanno arricchito il convegno con presentazioni visive e dati concreti.

Hanno così messo in luce come la combinazione di competenze scientifiche e tecnologie avanzate permetta di personalizzare gli interventi, ottimizzando i risultati e prevenendo infortuni.

Il motto “Quando una goccia di sangue aiuta lo sportivo e il medico” riassume perfettamente la filosofia che guida l’iniziativa: un approccio proattivo che mette la salute dell’atleta al centro dell’attenzione.

La qualità del sistema di monitoraggio proposto ha suscitato particolare interesse in Giancarlo Bracale, presidente del comitato campano della federazione italiana nuoto e del Circolo Canottieri Napoli, che ha sottolineato l’impegno verso la salvaguardia della salute degli atleti come priorità assoluta.

Agostino Felsani, delegato del Coni Napoli, ha poi richiamato come la prevenzione e la promozione di stili di vita sani siano principi fondanti del lavoro del Comitato Olimpico.

L’iniziativa di Minias e Cesport si configura quindi come un modello di integrazione tra scienza, sport e benessere, un approccio sempre più essenziale per garantire un futuro sostenibile per l’attività sportiva di alto livello.