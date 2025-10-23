Sandro Pertini: Un Docufilm per il Festival dei Popoli

Sandro Pertini: Un’eredità di Democrazia e Speranza – La Prima Mondiale al Festival dei PopoliIl Festival dei Popoli, baluardo del cinema documentario italiano ed europeo, celebra la sua 66ª edizione a Firenze con un evento di straordinaria importanza: la prima assoluta del docufilm dedicato a Sandro Pertini.

La proiezione, in programma domenica 9 novembre alle ore 11 presso il cinema La Compagnia, rappresenta un’occasione imperdibile per ripercorrere la vita e l’opera di un uomo che ha incarnato i valori di libertà, giustizia sociale e partecipazione democratica.

Il film, frutto dell’ingegnosa regia di Daniele Ceccarini e Mario Molinari e concepito grazie all’intuizione di Giovanna Servettaz, emerge da un lavoro di ricerca e produzione intenso, durato oltre un anno.

Quasi cento ore di riprese, arricchite da decine di interviste significative, tessono un affresco vivido di un personaggio complesso e profondamente amato.

Pertini non fu solo un Presidente della Repubblica, ma un intellettuale impegnato, un partigiano coraggioso, un simbolo di speranza per le nuove generazioni.

La sua esistenza fu segnata da una strenua opposizione al fascismo, che lo portò a subire la prigione e il confino, esperienze formative che plasmarono il suo profondo senso di giustizia e la sua inarrestabile volontà di lottare per un’Italia più equa e inclusiva.

Il docufilm non si limita a una cronologia biografica, ma esplora le molteplici sfaccettature del suo pensiero e del suo agire.

Attraverso le testimonianze di Romano Prodi, Fausto Bertinotti, Emma Bonino, Luciana Castellina e di una schiera di figure autorevoli della politica, della cultura e dello sport – tra cui spiccano Dino Zoff e Giuliano Amato – si dipana il ritratto di un uomo capace di unire e di ispirare, un ponte tra diverse sensibilità politiche e generazioni.

La partecipazione di Diomira Pertini, erede di un’eredità familiare di grande valore civico, aggiunge un tocco di intimità e profondità all’indagine.

La colonna sonora, magistralmente composta da Nicola Piovani, avvolge le immagini con un’atmosfera suggestiva, mentre il manifesto ufficiale, opera del talentuoso Gianluigi Toccafondo, cattura l’essenza di un personaggio iconico.

Il progetto, sostenuto da un ampio network di istituzioni e associazioni – Fondazione De Mari Savona, Mn Communication, Aamod, Isrec Savona, Cgil Savona, Spi Cgil Liguria, Comune di Savona, Anpi Savona, Anppia, Fondazione Cento Fiori Savona, Lega ligure delle cooperative, Coop Liguria – riflette un comune impegno a preservare e tramandare la memoria di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia italiana.

Il patrocinio di enti come Arci, Anpi, Comune di Stella, Fondazione Lelio Basso, Fondazione Turati, Provincia di Savona e Aned sottolinea il valore civile e politico dell’opera.

Il film non è solo un tributo a Sandro Pertini, ma un invito a riflettere sui valori di democrazia, partecipazione e impegno sociale che hanno animato la sua vita e che continuano a ispirare la società italiana.